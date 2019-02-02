مرکل: روسیه پیمان منع موشک های دوربرد را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم پس از دیدار با «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان اظهار داشت: برلین اطمینان دارد که روسیه پیمان منع موشک های دوربرد هسته ای را نقض می کند.

صدر اعظم آلمان با اشاره به خروج شش ماهه آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد تاکید کرد: در مدت زمان این 6 ماه شخصا در کنار وزارت خارجه آلمان برای از سرگیری گفتگوها به منظور تداوم و بقای پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد تلاش خواهیم کرد.

مرکل همچنین تاکید کرد که روسیه در خصوص به کارگیری صحیح پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد باید اعتماد سازی و شفاف سازی کند.

گفتنی است دولت آمریکا از تعلیق ۶ ماهه پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد خبر داده است.