به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد رئیس اسبق دانشگاه شریف در دومین کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» که صبح امروز(شنبه) در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد، با طرح این سوال که در بحث حکمرانی چقدر می‌توان از دانش و هنر استفاده کرد؟ گفت: حکمت حکمرانی مهم است و ما باید به موضوع عزت همراه با هزینه شهادت یا لذت با ذلت توجه کنیم. باید ببینیم چه میزان در سیاست هایی چون پالرمو به هنر و دانش توجه داریم.

وی خاطر نشان کرد: در چهل سالگی انقلاب باید به چهل سال و عدد چهل توجه کنیم، عددی که در اربعین و چله نشستن مورد استفاده قرار می‌گیرد و نشان از تجربه های بسیار بزرگ است.

روستاآزاد با بیان اینکه از تجربیات این چهل سال نتایج بسیار بزرگی بدست آوریم، گفت: در این سال‌ها بزرگترین تحریم‌های تاریخ را تجربه کرده‌ایم.

رئیس اسبق دانشگاه شریف با اشاره به مسائل بین‌المللی یادآور شد: طی این چهار دهه شاهد فروپاشی شوروی، چک اسلواکی و وقایع قابل توجه تاریخی بودیم و در داخل هم معجزات زیادی از جمله طوفان طبس را دیده‌ایم.