به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیشب در برنامه نگاه یک درباره برنامه های این وزارتخانه برای حل مشکلات تلفن همراه گفت: درباره حل کامل مشکلات شبکه تلفن همراه به خصوص در تهران نمی توان زمان معینی را تعیین کرد اما پیش بینی می شود تا نیمه اول سال آینده شاهد بهبود شبکه تلفن همراه در استان تهران باشیم.

محمد سلیمانی افزود: قرار بود این اتفاق در سال جاری بیافتد اما مشکلات پیمانکاران در اجرای طرح ها باعث زمین گیر شدن طرح ها در این بخش شد.

وی درباره افتتاح خط جدید تولید گوشی تلفن همراه در کشور گفت: این موضوع به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مرتبط نیست ومسئولیتی در این باره به عهده آن نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساخت تجهیزات مخابراتی در داخل کشور تصریح کرد: تا سال گذشته یکی از مشکلات اساسی و گله تولید کنندگان داخلی این بود که بخش مخابرات به تولیدات داخلی توجهی نمی کند که این مشکل حل شد.

وی خبر از انعقاد 186 میلیارد تومان قرارداد میان این وزارتخانه و تولید کنندگان داخلی خبر داد و اضافه کرد: این قرارداد برای ساخت سوئیچ ، آنتن ها و تجهیزات شبکه است و باید تولید کنندگان پس از 18 ماه تجهیزات را تحویل دهند.

به گفته سلیمانی، این اقدام برای استفاده از توان داخلی در بخش مخابراتی بسیار مهم بود به طوری که کارفرماها برای حمایت از این تولید کنندگان 25 درصد پیش پرداخت قرارداد را پرداخت کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کپی سیم کارت صورت می گیرد گفت: بله این خبر درست است ، به عبارتی دیگر هرچیزی که بشر ساخته باشد ابزار کپی آن نیز ایجاد می شود اما این کار هزینه بسیاری را در بر دارد که قابل تحمل نیست زیرا هر لحظه امکان شناسایی سیم کارت کپی شده وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات درباره قابل شناسایی بودن سیم کارت های کپی شده در شبکه گفت: تمام شماره های تلفن همراه موجود در شبکه مانیتور یا به عبارتی مشاهده شده و حتی مشخص می شود یک گوشی تلفن همراه در کدام بخش مشغول به کار است.

وی درباره فیلترینگ سایت ها نیز اظهار داشت: سیاستگذاری در این باره به عهده ما نیست اما فیلترینگ را از نظر فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می دهد.

سلیمانی همچنین با اشاره به تحقق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های تحت پوشش این وزارتخانه به بخش خصوصی گفت: مقرر شده 33 شرکت به بخش واگذار شود اما تمام شرکت هایی که در بخش های زیرساخت فعالیت می کنند در حاکمیت دولت باقی می مانند.

وی درباره فعالیت های مخابراتی در روستاها گفت: از آنجا که توزیع عدالت از مهمترین سیاست های دولت نهم است یکی از مهمترین کارهای انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شعب پست بانک در 1300 روستای کشور است که اقدامی مهم در آشناسازی روستاییان با سیستم بانکی محسوب شده و آنها را از محرومیت خارج می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سفر اخیر دولت به گیلان گفت : تاکنون دولت به 25 استان سفر کرده که حاصل این سفرها 180 مصوبه در بخش مخابرات است .