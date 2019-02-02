فدراسیون اسکی ضعیفترین دبیر تاریخ خود را دارد/ وزارت ورزش ورودکند

علیداد ساوه شمشکی سرمربی سابق تیم ملی اسکی آلپاین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترکیب جدید تیم ملی برای اعزام به قهرمانی جهان و نحوه برگزاری انتخابی ها عنوان کرد: زمانی که من سرمربی تیم ملی بودم نیز در انتخاب نفرات موارد زیادی تاثیرگذار بود. موضوع مصدومیت حسین ساوه شمشکی قبلا برای ورزشکارانی همچون مهدی سولقانی و مرجان کلهر نیز اتفاق افتاده بود که با توجه به پوئن فیز بالا و هماهنگی آنها با پزشک فدراسیون و ارائه مستندات دولاره در تیم ملی حضور داشتند.

اگر حذف حسین ساوه شمشکی از تیم ملی فنی باشد خودشان را زیر سوال برده اند

وی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک کارشناس آیا حذف حسین ساوه شمشکی از تیم ملی را تصمیمی درست می دانید گفت: البته ان شاالله که این فدراسیون ما را کارشناس بداند چون خودشان کارشناس نیستند لابد ما را هم نمی دانند. حسین ساوه شمشکی از نظر فنی نفر اول و دوم ایران است و هیچ کس نمی تواند این موضوع را کتمان کند. اگر حذف از نظر فنی باشد خودشان را زیر سوال برده اند. تنها یک موضوع باقی می ماند و آن هم اینکه اگر وی از نظر انضباطی با کادر فنی و فدراسیون هماهنگ نبوده و در اردوها شرکت نکرده باشد می توان از نظر انضباطی وی را در ترکیب تیم قرار نداد.

رئیس کمیته فنی اصلا فنی نیست

ساوه شمشکی در خصوص اینکه سرمربی تیم ملی گفته است کمیته فنی و مصوبات آنها در خصوص حذف ساوه شمشکی تصمیم گیری کرد گفت: رئیس کمیته فنی اصلا فنی نیست، وی تنها یک مدیر ورزشی است. در کمیته های دیگر فدراسیون هم همین شرایط وجود دارد. کمیته صحرانوردی فدراسیون اصلا صحرانوردی بلد نیست. جالب تر از همه اینکه کمیته داوران فدراسیون اصلا اسکی بلد نیست!

فدراسیونهای متزلزل از مصاحبه می ترسند

سرمربی سابق تیم ملی با اشاره به مصاحبه های انتقادی حسین ساوه شمشکی در طی چند سال اخیر گفت: برخی فدراسیونها چون تزلزل دارند از مصاحبه کردن می ترسند. وقتی کسی کارش درست باشد از انتقاد کردن نمی ترسد. حسین بعد از بازیهای آسیایی انتقاد کرد و گفت اگر روال مثل سال گذشته پیش می رفت می توانستم مدال آسیایی بگیرم. راست هم می گفت چرا که وی با کوچکترین اختلاف پنجم شد. با وجود کمترین امکانات و بدون اردو و حتی وسایل این نتیجه را گرفت. حسین عصبی بود اما نه برای تلاش کم خودش بلکه برای کم کاری فدراسیون.

در این چند سال ۱۰ سال به عقب برگشته ایم

ساوه شمشکی تصریح کرد: از زمان طالبی تا این فدراسیون ۵ سال می گذرد اما از نظر من ۱۰ سال عقب رفته ایم. نتایجی ضعیف تر از سالهای قبل می گیریم. تلاش ملی پوشان دقیقا به اندازه گذشته است،مثل بازی های ۲۰۱۳ آلماتی که محمد کیادربندسری مدال گرفت، او حالا هم شرکت کننده قهرمانی جهان است. محمد ضعیف تر نشده است اما فدراسیون فعلی ضعیف تر کار می کند. اردوهای داخلی ضعیف است و محمد نوعی با این شرایط نمی تواند کاری کند.

آقای افتخاری با این رویه به نتیجه نمی رسید

وی در خصوص افراد حاضر در فدراسیون فعلی اسکی گفت: من با رئیس فدراسیون کاری ندارم او دلش می خواهد با کس دیگری کار کند مهم نیست، فقط به وی می گویم آقای افتخاری با این رویه به نتیجه نمی رسید و موفق نمی شوید. در حال حاضر بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون است و اتفاقا ضعیف ترین دبیر سی سال گذشته اسکی است. اصلا ایشان اسکی بلد نیست اما جالب آنکه نماینده فدراسیون جهانی شده است در امتحانی که پدرش ممتحن آن بوده است.من از وزارت ورزش می خواهم در آزمون جدید ارائه نمایندگی فدراسیون جهانی ورود کند و با کنترل شرایط اجازه ندهد چنین نمایندگانی مدرک بگیرند.

فقط سرمربی های آلپاین مردان در جای خودشان هستند

سرمربی سابق تیم ملی اسکی گفت: در فدراسیون فعلی فقط سرمربی های آقایان آلپاین در جای خودشان قرار دارند و بقیه در جایی اشتباه قرار گرفته اند. برای همین نباید هم انتظار موفقیت برای این فدراسیون و این کادر را داشت.