ضرورت همگرایی و وحدت مسلمانان به مثابه تنفس است

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت همگرایی و وحدت میان مسلمانان جهان، گفت: پیام رسول اعظم (ص) برای همه ادیان به ویژه ادیان الهی و همه جامعه بشری پیام وحدت، همدلی و همگرایی بوده است. با توجه به آیه 64 سوره سوره آل عمران که می فرماید "قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم"، پیامبر نه تنها خواستار وحدت میان مسلمین است بلکه این امر را به یهود و نصارا نیز تعمیم داده است و در این آیه آنها را به توجه وجود مشترک میان سه دین الهی دعوت می کند که کنار هم قرار گیریم و رو به روی یکدیگرنایستیم.

وی افزود: پیامبر(ص) در شرایطی این آیه را اعلام کردند که هنوز تبلور دشمنانی که خواستارحرکت علیه کل اسلام هستند وجود نداشت. در شرایط کنونی علاوه بر تمام وجوه مشترک میان مسلمانان آنها از یک دشمن مشترک نیز برخوردارند که علیه اصل دین، اسلام، مکه، مدینه و عتبات فعالیت کرده، به هیچ کدام احترام نمی گذارد و خواستار از بین رفتن همه آنها است، به طوری که در پروتکلهای صهیون این مطلب درج شده که مکه و مدینه نیز به آنها تعلق دارد. در شرایط فعلی ما دشمنی چنین قهار داریم که ابرقدرت ظاهری چون آمریکا از آن حمایت می کند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: ندای دین ما وحدت و همدلی بوده و از ما خواسته شده محبت خود را نسبت به دینداران ابراز کرده و با آنها حول محور الهی خدا شناسی جمع شویم، رفتار مسلمین نسبت به یکدیگر نیز در آیه شریفه به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید تصریح شده که هم امر به وحدت و هم نهی به تفرقه در آن مشاهده می شود که وحدت آن واجب و تفرقه آن حرام شرعی محسوب می شود.

وی یادآور شد: در چنین فضایی ضرورت همگرایی برای ما درست به مثابه تنفس، نگاهداری حیات و زندگی انسان است. جدا از وجود دشمن یا تهدید، دین و کتاب ما مسلمانان را به وحدت با یکدیگر امر می کنند. علاوه بر این، انسانی که در مکتب نبی اسلام (ص) بزرگ شده و از تربیت اسلامی برخوردار بوده باید درمقابل دشمنان خود نیز متحد شود.

حجت الاسلام موسوی هوای تصریح کرد: در اکثر مناطقی که علیه مسلمین حرکتی صورت گرفته، آثار و ردپای صهیونیست کاملاً مشهود است. برای مثال در تخریب حرمین شریفین امام هادی(ع) و امام عسگری(ع)، روش اسرائیلی مشاهده می شود. به نظر می رسد که پس از قرنها مظلومیت اهل بیت(ع) بار دیگر به عالم ثابت شد خداوند خواست تنها گوشه ای از ماجرایی را نشان دهد که سرنخ آن را می توان در اسرائیل به دست آورد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهداف دشمن بزرگ اسلام و قرآن که خواستار تفرقه اندازی بین مسلمین است، گفت: ما رد پای اسرائیل و دشمنان اسلام را در زمینه های مختلف چون مسائل فرهنگی انحرافی، مسئله ایجاد فرقه های ضاله و در سایر مسائل مختلف مشاهده می کنیم اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا مسلمانان برای گفتگو گردهم جمع نمی شوند و برای آینده خود فکر نمی کنند، آینده ای که اگر با عدم وحدت شکل بگیرید ممکن است اصل اسلام، اصل قرآن و ماندگاری دین خدا در معرض خطر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: وجوه مشترک میان مسلمانان بسیار است و حتی دشمن اسلام نیز مشترک است از آن طرف صبر و براساس تعالیم پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت از استقامت و تسامح نسبت به بکدیگر نیز برخوردار هستیم. بنابراین به نظر می رسد مقتضی موجود است و موانع برای وحدت معدوم است. اما دشمن نیز در این راستا مانع تراشی می کنند و در لباس یکی به دیگری ضربه می زنند . اگر مسلمین به این امر پی ببرند کسی که به وحدت ضربه می زنن و تفرقه اندازی می کند دشمن در لباس مسلمان است، تفکر مسلمانان نسبت به فردی که ایجاد تفرقه کرده تغییر می کند و همه به چشم دشمن او را در نظر می گیرند.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی اظهار داشت که این امر در مورد مسائل امنیتی نیز مصداق پیدا می کنند چرا که هر چقدر دو فرقه اسلامی اختلاف داشته باشند باید بدانند که وقتی مسئله خون، ناموس، آبروی مسلمانان مطرح شد باید متوقف شوند و به این نکته پی ببرند روش پیامبر رحمت (ص) چنین نبوده است.

وی با اشاره به دشمن مشترک و همچنین آرمانهای مشترک خواستار حرکت به سمت وحدت شد و گفت: به نظر می رسد این بیداری و آگاهی در بین مسلمین دنیا ایجاد شده است. دشمنان ما همیشه برخلاف مسئله وحدت عمل می کنند و ما باید در جهت مسئله وحدت حرکت کنیم. همانطور که تاریخ نشان داده شیعه و علمای شیعه همیشه در این راستا پیش قدم بوده اند. اما بزرگان اهل سنت نیز قدمهای بسیار بزرگی برداشته اند.

وی با اشاره به ماجرای عراق صبر آیت الله سیستانی و علمای شیعه را یادآور شد و آن را عامل خنثی کردن توطئه های بسیار توصیف کرد واظهار داشت: مسلمین به قدری از منابع انرژی دنیا برخوردار هستند که می توانند دشمن را زمین گیر کنند البته بنا براظهارات رهبر معظم انقلاب هیچ کس نمی خواهد انرژی که به سمت اروپا می رود را قطع کند، هیچ کس نمی خواهد دنیا و مردم بیگناه آن را با بحران مواجه کند؛ اما مسلمانان باید بدانند از این امتیاز برخوردار هستند و باید به خاطر خدا، حفظ قرآن، دین ، ناموس مسلمان و سیره و سنت نبی اسلام(ع) وحدت را حفظ کنند تا دشمنان نتوانند به اهداف خود در منطقه دست پیدا کنند.