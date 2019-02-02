به گزارش خبرگزاری مهر، آمار مقایسه‌ای نشر کتاب در آذرماه سال جاری و سال گذشته توسط موسسه خانه کتاب منتشر شد و به موجب آن، در آذر ماه سال ۹۷ تعداد ۶هزار و ۱۸۶عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۸هزار و ۱۳۳عنوان کتاب منتشر شده در زمان مشابه سال گذشته کاهش ۲۴ درصدی را تجربه کرده است و کتاب‌های کمک درسی در بازه زمانی مورد بررسی با کاهش ۴۷ درصدی رو به رو شده است.

بر اساس آمار، میانگین قیمت هر کتاب در آذر ماه سال گذشته ۱۸هزار و ۲۲۶تومان بوده که این مبلغ در آذرماه سال جاری با افزایش ۳۵درصدی به ۲۴هزار و ۶۸۲تومان رسیده است.

از مجموع کل کتاب های منتشر شده در آذرماه سال جاری، ۴هزار و ۶۸۷ عنوان تالیف و هزار و ۴۹۹ عنوان ترجمه راهی بازار نشر شده است. بیشترین آثار تالیفی در موضوعات کمک درسی، ادبیات و دین است و موضوعات ادبیات، کمک درسی و علوم عملی بیشترین میزان آثار ترجمه شده را به خود اختصاص دادند. همچنین، ۴هزار و ۸۱ عنوان کتاب چاپ اول و دو هزار و ۱۰۵عنوان کتاب بازچاپ راهی بازار نشر شده است که موضوعات ادبیات، علوم عملی و علوم اجتماعی بیشتر آثار چاپ اول را از آن خود کرده اند و کتاب های کودک و نوجوان، کمک درسی و ادبیات بیشترین میزان باز چاپ را در آذرماه ۹۷ داشته‌اند.

تعداد و درصد کتاب ها به تفکیک استان نسبت به تعداد کل کتاب های منتشر شده در آذرماه ۱۳۹۷نشان می دهد که استان تهران با انتشار۴هزار و ۳۴۹ عنوان کتاب ۷۱درصد کل کتاب های منتشر شده را به خود اختصاص داده و بعد از آن، استان های قم، اصفهان و مازندران قرار دارند.

همچنین، آمار مقایسه ای نشر کتاب در تهران و شهرستان در آذرماه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷نشان می‌دهد که انتشار کتاب در تهران با ۴هزار و ۳۴۹ عنوان، نسبت به آذر سال گذشته با کاهش ۲۹ درصدی روبه رو شده است. در تعداد عناوین کتاب‌های منتشر شده در شهرستان ها در بازه زمانی مورد بررسی کاهش ۹درصدی ایجاد شده است.

تعداد کتاب‌های منتشر شده در آذر ماه سال گذشته از سوی ۱۰هزار و ۹۴۱پدیدآور راهی بازار نشر شده اند که این تعداد در آذر ماه سال جاری کاهش ۱۸درصدی داشته است. همچنین ۷هزار و ۴۱۳پدیدآور مرد در آذر ماه سال گذشته اقدام به انتشار کتاب کرده اند که این میزان نیز در آذر ماه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۸درصدی مواجه شده است.

انتشارات «جنگل»، «نشر چشمه»، «نخبگان فردا»، «نوید شیراز»، «دفتر انتشارات اسلامی»، «جاودانه»، «شرکت نشر قطره»، «نشر نی»، «رهنما» و «مبعث» جزو ۱۰ ناشر عمومی پرکار در آذرماه ۱۳۹۷ قرار دارند.

در آخرین ماه پاییز ۹۷، انتشارات «جامعه القرآن الکریم»، «پیدایش»، «پرتقال»، «روشنگران راه فردا»، «یزدا»، «افق»، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، «هوپا»، «جنگل» و «ویدا» به عنوان ۱۰ ناشر کودک پرکار شناخته شدند.

بر اساس آمار، از جمله ۱۰ناشر آموزشی پرکار در آذرماه ۱۳۹۷می توان به انتشارات «بین المللی گاج»، «مبتکران»، «پیشروان»، «مدرسان شریف»، «خیلی سبز»، «کتاب های مکعب»، «کاگو»، «کلاغ سپید»، «رهپویان شریف» و «چتر دانش» اشاره کرد.

کتاب‌های «قرآن کریم» از انتشارات بنیان باور با شمارگان ۱۵۰هزار نسخه جزو پرشمارگان ترین کتاب های آذرماه ۱۳۹۷ قرار گرفتند. همچنین کتاب های «کودک (۶ساله): واحد یادگیری(آموزشگاه) پیش دبستان»، «دروس طلایی پایه یازدهم(دوره دوم متوسطه)»، «در این قطعه از بهشت:راهنمای زایران امام رضا(ع)» هر کدام با شمارگان ۵۰هزار نسخه در جایگاه های بعدی پرشمارگان ترین کتاب های این ماه قرار گرفتند.