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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۵

استاندار سمنان:

۹۰ پروژه در میامی افتتاح شد/ ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی معادن

۹۰ پروژه در میامی افتتاح شد/ ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی معادن

سمنان-استاندار سمنان با اشاره به افتتاح ۹۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری به مناسبت دهه فجر در میامی، گفت: با توجه به صنایع دستی و استارت آپ‌ها می‌توان تثبیت جمعیت روستای شهرستان را شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر صبح یکشنبه در نشست شورای اداری میامی به میزبانی ارشاد اسلامی شهرستان بابیان اینکه میز خدمت برای دیدار چهره به چهره با مردم و شنیدن دغدغه‌های مردم در اولین روز از ایام‌الله دهه فجر در استان برگزار شد، تأکید کرد: این امر باهدف نزدیکی مدیران و مردم و رفع مشکلات برگزارشده است.

وی بابیان اینکه با سرزندگی، شادابی و قدرت و طراوت وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می‌شویم و رونق و توسعه و آبادانی را برای کشور رقم می‌زنیم، تأکید کرد: نگاه استانداری سمنان نیز همراهی با مردم است.

۴۰سال عمر انقلاب اسلامی، سراسر غرور و افتخار

استاندار سمنان بابیان اینکه انقلاب اسلامی اهداف متعددی داشت و در این چهار دهه مردم با پایمردی و قدرت در مقابل دسیسه‌های دشمن ایستادند، تأکید کرد: ۴۰سال عمر انقلاب اسلامی، سراسر غرور و افتخار بوده و در آینده نیز همین‌طور خواهد بود.

آشناگر تأکید کرد: اصلی‌ترین هدف انقلاب اسلامی ساقط کردن نظام شاهنشاهی بود که به ۲۵ قرن عمر خود افتخار می‌کرد و ثروت ملت را چپاول و سرمایه‌های ملی را به غارت می‌بردند.

وی بیان کرد: ظلم و ستم نظام طاغوت را باید از زبان مبارزانی که از گروه سیاسی مختلف توسط این رژیم شکنجه شد، بشنویم و درک کنیم، از سوی دیگر دومین هدف انقلاب اسلامی استقلال بود که در این چهار دهه انقلاب اسلامی به‌عنوان نماد مستقل در خاورمیانه مطرح است، حکومت‌ها و دولت‌هایی همچون مصدق که بااراده مردم تلاش کردند برای مبارزه با این رویه، با کودتای بیگانگان سرنگون شد.

رهایی ملت ایران از وابستگی به‌نظام بلوک غرب و شرق

استاندار سمنان گفت: شعار محوری نه شرقی نه غربی باعث شد تا کشور از وابستگی به‌نظام بلوک غرب و شرق رها شود و امروز مستقل و پایدار به الگویی برای سایر مردم منطقه تبدیل شد همچنین احیا نقش مردم، دیگر هدف انقلاب اسلامی بود که امروز به‌عنوان محوری‌ترین مولفه در تعیین سرنوشت کشور تاثیر گذار هستند و در ۱۲ فروردین سال ۵۸ نیز با رای خود استقرار نظام جمهوری اسلامی را رقم زدند.

آشناگر با بیان اینکه پس از استقرار نظام ‌جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون و حساس، مردم با انتخاب خود مسئولان را انتخاب کردند و همانند قبل انقلاب مسئولان کشور دست نشانده افراد خاص یا بیگانگان نیستند، تاکید کرد: ما امروز در زمینه های مختلفی چون دانش هسته ای که دانشی ممنوعه برای خیلی از کشور ها بود و هست، موفقیت های بسیار شاخصی را به دست آوردیم.

وی افزود: ما توانستیم دانش نانو تکنولوژی، سلول های بنیادی، صنایع دفاعی و دیگر زمینه ها و عرصه های حساس موفقیت ها چشمگیری به دست آوردیم همچنین نظام جمهوری اسلامی، نقشه گروه های خشن و جنایتکاری همچون گروه های تکفیری که قصد در مخدوش کردن چهره اسلام داشتند، را از بین برد.

افتتاح ۹۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در میامی

 استاندار سمنان همچنین با تاکید بر اینکه با راه اندازی واحدهای تولیدی و توجه به صنایع دستی و استارت آپ‌ها در روستاهای میامی، ضمن ایجاد اشتغال می‌توان برای تثبیت جمعیت روستایی اقدام کرد، تصریح کرد: ۹۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان افتتاح می‌شود که امید است برای مردم منطقه باعث خیر و برکت باشد.

آشناگر همچنین با یادآوری اینکه غالب جمعیت شهرستان میامی روستایی است، گفت: در این راستا تلاش برای جذب حداکثری تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایری و همچنین مشاغل خانگی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بر پرداخت حقوق دولتی توسط معادن در راستای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در منطقه تاکید کرد و افزود: صاحبان معادن باید علاوه بر حقوق اجتماعی در تعامل با مردم باشند و ارتباط خوبی ایجاد کنند و نسبت به ارائه خدمات اجتماعی به مردم آن‌ منطقه اقدام کنند، لذا از خام‌فروشی معادن و خارج کردن سرمایه‌های ملی با کمترین ارزش ممکن باید جلوگیری شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب مردم منطقه شود.

کد مطلب 4530648

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