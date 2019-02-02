به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر صبح یکشنبه در نشست شورای اداری میامی به میزبانی ارشاد اسلامی شهرستان بابیان اینکه میز خدمت برای دیدار چهره به چهره با مردم و شنیدن دغدغه‌های مردم در اولین روز از ایام‌الله دهه فجر در استان برگزار شد، تأکید کرد: این امر باهدف نزدیکی مدیران و مردم و رفع مشکلات برگزارشده است.

وی بابیان اینکه با سرزندگی، شادابی و قدرت و طراوت وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می‌شویم و رونق و توسعه و آبادانی را برای کشور رقم می‌زنیم، تأکید کرد: نگاه استانداری سمنان نیز همراهی با مردم است.

۴۰سال عمر انقلاب اسلامی، سراسر غرور و افتخار

استاندار سمنان بابیان اینکه انقلاب اسلامی اهداف متعددی داشت و در این چهار دهه مردم با پایمردی و قدرت در مقابل دسیسه‌های دشمن ایستادند، تأکید کرد: ۴۰سال عمر انقلاب اسلامی، سراسر غرور و افتخار بوده و در آینده نیز همین‌طور خواهد بود.

آشناگر تأکید کرد: اصلی‌ترین هدف انقلاب اسلامی ساقط کردن نظام شاهنشاهی بود که به ۲۵ قرن عمر خود افتخار می‌کرد و ثروت ملت را چپاول و سرمایه‌های ملی را به غارت می‌بردند.

وی بیان کرد: ظلم و ستم نظام طاغوت را باید از زبان مبارزانی که از گروه سیاسی مختلف توسط این رژیم شکنجه شد، بشنویم و درک کنیم، از سوی دیگر دومین هدف انقلاب اسلامی استقلال بود که در این چهار دهه انقلاب اسلامی به‌عنوان نماد مستقل در خاورمیانه مطرح است، حکومت‌ها و دولت‌هایی همچون مصدق که بااراده مردم تلاش کردند برای مبارزه با این رویه، با کودتای بیگانگان سرنگون شد.

رهایی ملت ایران از وابستگی به‌نظام بلوک غرب و شرق

استاندار سمنان گفت: شعار محوری نه شرقی نه غربی باعث شد تا کشور از وابستگی به‌نظام بلوک غرب و شرق رها شود و امروز مستقل و پایدار به الگویی برای سایر مردم منطقه تبدیل شد همچنین احیا نقش مردم، دیگر هدف انقلاب اسلامی بود که امروز به‌عنوان محوری‌ترین مولفه در تعیین سرنوشت کشور تاثیر گذار هستند و در ۱۲ فروردین سال ۵۸ نیز با رای خود استقرار نظام جمهوری اسلامی را رقم زدند.

آشناگر با بیان اینکه پس از استقرار نظام ‌جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون و حساس، مردم با انتخاب خود مسئولان را انتخاب کردند و همانند قبل انقلاب مسئولان کشور دست نشانده افراد خاص یا بیگانگان نیستند، تاکید کرد: ما امروز در زمینه های مختلفی چون دانش هسته ای که دانشی ممنوعه برای خیلی از کشور ها بود و هست، موفقیت های بسیار شاخصی را به دست آوردیم.

وی افزود: ما توانستیم دانش نانو تکنولوژی، سلول های بنیادی، صنایع دفاعی و دیگر زمینه ها و عرصه های حساس موفقیت ها چشمگیری به دست آوردیم همچنین نظام جمهوری اسلامی، نقشه گروه های خشن و جنایتکاری همچون گروه های تکفیری که قصد در مخدوش کردن چهره اسلام داشتند، را از بین برد.

افتتاح ۹۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در میامی

استاندار سمنان همچنین با تاکید بر اینکه با راه اندازی واحدهای تولیدی و توجه به صنایع دستی و استارت آپ‌ها در روستاهای میامی، ضمن ایجاد اشتغال می‌توان برای تثبیت جمعیت روستایی اقدام کرد، تصریح کرد: ۹۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان افتتاح می‌شود که امید است برای مردم منطقه باعث خیر و برکت باشد.

آشناگر همچنین با یادآوری اینکه غالب جمعیت شهرستان میامی روستایی است، گفت: در این راستا تلاش برای جذب حداکثری تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایری و همچنین مشاغل خانگی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بر پرداخت حقوق دولتی توسط معادن در راستای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در منطقه تاکید کرد و افزود: صاحبان معادن باید علاوه بر حقوق اجتماعی در تعامل با مردم باشند و ارتباط خوبی ایجاد کنند و نسبت به ارائه خدمات اجتماعی به مردم آن‌ منطقه اقدام کنند، لذا از خام‌فروشی معادن و خارج کردن سرمایه‌های ملی با کمترین ارزش ممکن باید جلوگیری شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب مردم منطقه شود.