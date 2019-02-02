وظیفه نظارت راهبردی دراداره کشور برعهده مجمع تشخیص گذاشته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری» که صبح امروز(شنبه) در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد، گفت: امیدوارم رویکرد بزرگ انقلاب که تا کنون راه های بزرگی را برای ملت ایران باز کرده به حیات طیبه خود ادامه دهد.

وی همچنین اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب ما ارائه الگوی جدیدی از حکمرانی در ایران و جهان است. نظام جمهوری اسلامی در ایران تاسیس شده است که بن مایه های آن از تجربیات ۱۰۰ سال اخیر ایران و حکومت اسلامی بوده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: امروز در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزاری این همایش معنای خاص خود را دارد. ما برای دستیابی به اهداف بزرگ در آینده نیازمند نقش بیشتر مردم و نخبگان در اداره کشور هستیم و بحث سیاستگذاری باز و نظام نوآوری ملی ۱۰ سال پیش با پیشنهاد جمعی از نخبگان دانشگاه شریف به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد.

رضایی یادآور شد: پژوهشکده مشترکی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه شریف تحت عنوان پژوهشکده آینده پژوهشی و سیاستگذاری باز تاسیس شد و در دانشگاه علوم، تحقیقات و فناوری نیز چنین پژوهشکده ای تاسیس شده است.

وی تاکید کرد: باید مدل های جدیدی از ارتباط مردم و نخبگان در اداره کشور طراحی شود. وقتی مردم با انتخابات دولت را انتخاب می‌کنند، این باید شروع کار باشد یعنی کنار نکشند و در اداره کشور نقش داشته باشند و تماشاچی نباشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: امروزه در سطح جهان چالش های جدی در زمینه حکمروایی وجود دارد و چالش حکمرانی با هویت وجود دارد مانند چالش حکمرانی در فرانسه و در انگلیس. امروز چالش حکمروایی و اقتصاد در انگلیس مطرح است همچنین چالش حکمروایی در آمریکا به تعطیلی دولت منجر شده است.

رضایی افزود: در چین چالش حکمروایی وجود دارد و در داخل کشور ما مهمترین موضوع حکمروایی، کارآمدی است، هر چند کشور ما در چهل سال گذشته در تمام زمینه ها پیشرفت داشته و در هیچ زمینه ای نبوده که پیشرفت نداشته باشیم اما در مواردی بوده که مردم از پیشرفت ها راضی نیستند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه دستاوردهای موشک و خودرو نشان می دهد یک کارآمدی دوگانه و عدم توازن در کارآمدی وجود دارد. اینکه در حوزه موشکی کاملا تحریم بودیم اما در خودرو تحریم نبودیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: چالش یکپارچگی دومین چالش ماست، دولت‌ها پیوستگی کارآمدساز بین خود و مجلس ندارند یعنی نگاه بخشی به منافع ملی وجود دارد.

رضایی با اشاره به چالش های سیاستگذاری تاکید کرد: در انتخابات اقلیت‌ها کنار می‌مانند بنابراین یک ظرفیتی از کشور کنار می رود؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از وظایفش این است که کارآمدی را افزایش دهد.

وی یادآور شد: ابتدا وظیفه مجمع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود اما پس از آن سیاستگذاری و نظارت راهبردی در اداره کشور بر عهده مجمع گذاشته شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: حکمرانی، نظام و حاکمیت را غنا می بخشد و حلقه وصل دولت و ملت است. ما در حکمرانی با یک امر واحد در حکومت مواجهه هستیم. اقدامات قوای سه گانه برای انجام یک امر واحد باید صورت بگیرد یعنی سه قوه مستقل به معنای سه اقدام مستقل نیست.

رضایی همچنین بیان کرد: استقلال قوای سه گانه چگونه باید به یک امر واحد تبدیل شود؟ رفاه و امنیت یک امر دراز مدت است و دولت ها و مجلس‌ها چگونه با وجود مستقل بودن به امر واحد رفاه و امنیت می‌پردازند؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ابزاری در اختیار رهبری است که حکمرانی راهبردی را به وجود می آورد.

وی تاکید کرد: رهبر انقلاب از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلافات را رفع و سیاست های راهبردی را محقق کرده و بر اجرای این سیاست ها نظارت می کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: با حکم رهبری تعریف سیاست های کلی نظام و الزامات اجرایی آن و فرآیند و اثرگذاری آنها در اقدامات مجمع تشخیص بازنگری می شود و باید پیشنهاد دهیم، سطح سیاست های کلی باید از سیاست های اجرایی فراتر باشد.

رضایی همچنین از موفقیت اجرای ۲۰ درصدی سیاست‌های کلی نظام خبر داد و افزود: از ۳۵ سیاست کلی تنها ۲۰ درصد محقق شده است.

وی گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده بود که اگر ما تحریم شویم چه باید کرد. بنا به دلایلی نمی خواهم به آنها ورود کنم زیرا این جلسه علمی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: ما در مجمع با سه لایه نهادهای مدنی و عمومی، بخش خصوصی و نهادهای حکومتی مواجه هستیم و از طرفی نگاه آسیب شناسی به خود و سیاستگذاری های مجمع تشخیص مصلحت نظام هم داشتیم.

رضایی عنوان کرد: سیاستگذاری که تا امروز داشتیم تجربه جدیدی بوده و لازم است در سیاست گذاری شفافیت و صراحت داشته باشیم. ما قبلا سیاست نویسی می کردیم اما امروز با دستور رهبری وارد مرحله سیاست گذاری شدیم.

وی در بخشی از سخنانش به نقدهای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اظهار کرد: ما از این به بعد به اجماع نخبگان و یکپارچگی بین دستگاه های مختلف توجه بیشتری خواهیم داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: جایگاه مجمع در قانونگذاری مشخص است، ما به دنبال مجلس سنا نیستیم و چارچوبی که قانون اساسی برای مجمع تعیین کرده، کاملا مشخص است.

رضایی با بیان اینکه باید سطح تعاملات مجمع و دولت را افزایش دهیم، گفت: سیاست های کلی باید در چارچوب برنامه های آینده دولت باشد و مغایرت مصوبات دولت با سیاست های کلی نظام کاهش یابد.

وی افزود: همینطور سطح ارتباط با مجلس را افزایش خواهیم داد و برنامه ای را در مورد قوه قضاییه دنبال می کنیم و ارتباط با بخش خصوصی و تعاونی را با تعیین میزی در دبیرخانه مجمع افزایش می دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از ۴۰ عضو مجمع ۱۵ نفر عضو هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، و این یک تحول در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود که از رئیس مجمع، دبیر و ۱۳ عضو مجمع تشکیل شده است.