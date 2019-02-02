هیچ نظارتی بر اعمال، اکتشاف و برداشت معادن میامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری صبح شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی میامی با حضور استاندار سمنان در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر ضمن بیان اینکه این شهرستان چندان در حوزه صنعت قوی نیست، ابراز داشت: معادن این شهرستان بی‌رویه برداشت می‌شود و هیچ نظارتی بر اعمال، اکتشاف و برداشت معادن میامی صورت نمی‌گیرد.

وی بابیان اینکه فعالیت معادن به این نحو در حال تبدیل به یک معضل اجتماعی در میامی است، اضافه کرد: پیمانکاران معادن از شهرهای سبزوار و نیشابور هستند و هیچ پیمانکار محلی در این معادن فعالیت ندارد و مردم این خواسته رادارند که اگر در میامی کار است چرا از ظرفیت آن استفاده نمی‌شود.

تنها دانشگاه میامی در شرف تعطیلی

فرماندار میامی بابیان اینکه طبق برآورد اطلاعات از ۳۷ معدن این شهرستان ۲۱ معدن فعال و ۱۶ غیر فعال است، ابراز داشت: این آمار چندان درست نیست و آمار و اطلاعات به‌روزتر در فرصت مناسب به استاندار اعلام خواهد شد اما تعداد اشتغال ۲۴۴ نفر عنوان‌شده است.

ملایری بابیان اینکه اکثر روستاهای میامی دارای راه‌های خاکی است، تصریح کرد: مسیر عبور روستاها غالبا از درون رودخانه می‌گذرد که با کوچک‌ترین بارندگی مسیر بسته می‌شود، ۲۸۹ کیلومتر راه دسترسی میامی خاکی است که امیدواریم با مساعدت استاندار در بودجه بخشی از این راه‌ها آسفالت شود.

وی بابیان اینکه تنها دانشگاه میامی در شرف تعطیلی است، اضافه کرد: روند جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور میامی رو به کاهش است که زمزمه‌های تعطیلی آن هر دم به گوش می‌رسد و انتظار می‌رود با مساعدت استاندار اجازه ندهد این تنها ظرفیت آموزشی شهرستان تعطیل شود.

۹۹ پروژه قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در میامی

فرماندار میامی بابیان اینکه تعداد کل پروژه‌های عمرانی شهرستان قابل افتتاح در دهه فجر ۹۹ پروژه است، ابراز داشت: برای این تعداد پروژه ۳۸ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که شامل جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، راه و جاده، گازرسانی، آب فاضلاب روستایی و شهری و دهیاری‌ها می‌شود.

ملایری بابیان اینکه دو پروژه بخش خصوصی زیر مجموعه صنعت و معدن نیز طی دهه فجر امسال افتتاح می‌شود، تصریح کرد: هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان برای این پروژه ها سرمایه‌گذاری نیاز است که تاکنون پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای آنها هزینه شده و طرح‌های توسعه آن‌ها سال‌های آتی اجرایی می‌شود.

وی بابیان اینکه کل اعتبارات پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ زنی ۴۴ میلیارد تومان است، اضافه کرد: در مجموع ۹ پروژه کلنگ زنی می‌شود که هفت پروژه به آب و فاضلاب روستایی و دو پروژه به شهرداری میامی مربوط می‌شود.