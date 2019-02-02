زنگ انقلاب در مدارس مازندران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نواختن زنگ انقلاب صبح شنبه با حضور استاندار مازندران در دبیرستان دخترانه حضرت زینب (س) ساری برگزار شد.

عسکری نیکزاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم با اشاره به ویژگی خاص انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی را به شکل واقعی و درست به دنیا معرفی کرده و سبب تحولی در جهان شده است.

وی اظهار داشت: در دوران طاغوت به دلیل فشارهای رژیم، گروه های سیاسی چندان فعال نبودند اما به رهبری حضرت امام راحل این انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

نیکزاد یادآور شد: با ورودی حضرت امام راحل به مبارزه با استکبار، با حضور پرشور مردم، انقلابی ایجاد شد که مردم در آرزوی تحقق آن بودند.

مازندران بیش از ۵۰۰ هزار دانش اموز دارد که در چهار هزار واحد آموزشی تحصیل می کنند.