بانوان فوتبالیست اعزامی به تورنمنت هند مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسالان از ۱۷ بهمن ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود. سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی را به شرح زیر اعلام کرد:

* سمانه چهکندی، زهرا سربالی، زهرا قنبری، زهرا خواجوری، بهناز طاهرخانی، افسانه چترنور، سارا ظهرابی نیا، فاطمه سهرابی، فاطمه امینه برازجانی و ملیکا متولی از کرمان

* الهام فرهمند، شقایق روزبهان، هاجر دباغی، فاطمه عادلی از اصفهان

* سارا قمی، رها یزدانی از گیلان

* مریم نامی، ثنا صادقی و فاطمه مخدومی از کردستان

* فاطمه شبان از آذربایجان غربی

بازیکنان عصر روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه باید خود را به کادر فنی در مجموعه ورزشی یزدان معرفی کرده و پس از انجام تمرین خود به مدت یک جلسه، روز ۱۷ بهمن ماه تهران را به مقصد هند ترک می کنند تا در تورنمنت چهارجانبه هند حضور یابند.

تورنمنت چهارجانبه که به میزبانی هند از ۱۸ لغایت ۲۸ بهمن برگزار می شود. این مسابقات با حضور تیم های ملی فوتبال بانوان ایران، هند، میانمار و سنگاپور برگزار می شود.