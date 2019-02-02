«زنگ انقلاب» در ۱۰۹۹ مدرسه استان گیلان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه همزمان با سراسر کشور و به یاد ورود حضرت امام خمینی (ره) به کشور رأس ساعت ۹:۳۳ «زنگ انقلاب» در مدارس شهری و روستایی استان گیلان طنین انداز شد.

مراسم نمادین و مرکزی این برنامه در آموزشگاه «آذر بهنیا» شهر رشت برگزار شد و دانش آموزان ۱۰۹۹ مدرسه استان گیلان شاهد نواخته شدن «زنگ انقلاب» بودند.

۳۹۳ هزار و ۴۷ دانش آموز گیلانی ضمن گرفتن جشن آغاز دهه فجر چهلمین سال انقلاب، با آرمان های شهدا، انقلاب، نظام و رهبر تجدید میثاق کردند.

گفتنی است مصطفی سالاری استاندار گیلان، نادر جهان‌آرای مدیرکل آموزش و پرورش و میرشمس مومنی‌زاده فرماندار شهرستان رشت و جمع دیگر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این مراسم حضور داشتند.

مراسم نمادین نواخته شدن «زنگ انقلاب» در مدرسه «شهید چمران» رودسر نیز برگزار شد و دانش آموزان با خواندن سرود «خمینی ای امام» سالروز ورود تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به کشور را پس از سال‌ها تبعید گرامیداشتند.

بهره برداری از ۲۰۲ پروژه در دهه فجر

سرپرست فرمانداری رودسر در این مراسم در مراسم نمادین با گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب، گفت: خدا را شاکریم که با وجود همه فراز و نشیب‌ها امروز چهل سالگی انقلاب را جشن می گیریم.

علی وارسته افزود با بیان اینکه به رغم همه مشکلات انقلا اسلامی به بلوغ و عقلانیت رسیده است، افزود: دهه فجر درهای پیروزی را به روی ملت گشود و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را برای این سرزمین به ارمغان آورد.

وی در ادامه به سرمایه‌گذاری بیش از ۶۳ میلیارد تومانی این شهرستان برای افتتاح و بهره‌برداری از ۲۰۲پروژه عمرانی و عام المنفعه همزمان با چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: پرورش ماهی در قفس‌های دریایی در چابکسر با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان با ظرفیت تولید۵۰۰ تن، تامین آب آشامیدنی ۹روستا با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان و بهره‌برداری از یک واحد آموزشی سه کلاسه با اعتبار ۵۵۰ میلیون تومانی را از جمله این پروژه ها است.

دانش آموزان در تاریخ ایران همیشه حماسه‌ساز بوده‌اند

مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس شهرستان فومن نیز همزمان با سراسر کشور و استان گیلان به صورت نمادین در مدرسه شاهد پسرانه شهید کدیور با حضور مسئولان و دانش آموزان و معلمان برگزار شد.

فرماندار فومن در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، اظهارکرد: دانش آموزان در تاریخ این کشور همیشه حماسه‌ساز وحماسه‌ بوده‌اند. نقش دانش آموزان در مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی غیرقابل انکار است.

محمود قاسم نژاد در ادامه از افتتاح حدود ۶۰ پروژه عمرانی و عام المنفعه در این شهرستان خبر داد و افزود: برای اجرای و تکمیل این تعداد پروژه بیش از ۴۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه به برخی از پروژه‌های افتتاحی در شهرستان فومن اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی، اشتغالزایی، خدماتی و زیرساختی و اقتصاد مقاومتی است.

فرماندار فومن با بیان اینکه در ایام مبارک دهه فجر بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی در شهرستان فومن اجرایی می شود، بیان‌کرد: مسئولان تلاش کنند تا دستاوردهای چهل ساله انقلاب را در حوزه دستگاه مربوطه خود برای مردم بیان کنند.

پیروزی انقلاب اسلامی شرایط کشور را تغییر داد

فرماندار صومعه سرا در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در مدرسه شاهد پسرانه شهید صدیقی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در تاریخ ایران اسلامی است.

علی فتح اللهی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در حالی به ثمر نشست که قبل از آن ملت ایران از بسیاری از جهات از شرایط خوبی برخوردار نبودند، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی این شرایط تغییر کرد.

وی با اشاره به امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تصریح‌کرد: هر انقلابی با رهبر و لیدر آن شناخته می شود انقلاب اسلامی ایران نیز با نام امام خمینی (ره) عجین شده و در جهان اشاعه می یابد.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه باید این موضوع که قبل و بعداز انقلاب ایران دارای چه شرایطی بوده برای جامعه تبیین شود، بیان کرد: جوانان نسل چهارم انقلاب باید بدانند که زمانی در این کشور مسئولان ارشد مورد تحقیر افسران خارجی قرار می گرفتند ولی حق اعتراض و صحبت نداشتند.

وی ادامه داد: امروز جایگاه قدرت و عزت جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان قابل تأمل بوده و این تنها در ساقه رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، از خودگذشتگی شهیدان و توان و قدرت و خلاقیت جوانان ایران اسلامی به دست آمده است.

انتقال ارزش‌های انقلاب هدف از برگزاری جشن‌های انقلاب است

رئیس آموزش و پرورش صومعه سرا نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه دهه فجر فرصتی مناسب برای آشنایی نسل جوان با آرمان‌های انقلاب است، اظها کرد: ۱۲بهمن سال ۵۷ یکی از روزهای به یادمانی در تاریخ پر افتخار ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه در این روز امام خمینی(ره) بعد از ۱۵سال تبعید به میهن اسلامی بازگشتند، افزود: در این روز اقشار مختلف مردم استقبال بی‌نظیری از امام خمینی(ره) انجام دادند.

فیض‌بخش با بیان اینکه دهه‌فجر یادآور روزهای پیروزی انقلاب است، افزود: هدف از برنامه‌های دهه‌فجر انتقال ارزش‌های انقلاب و نظام به نسل جوان و پویای جامعه است.

افتتاح ۳۲ پروژه عمرانی و خدماتی در شفت

فرماندار شفت در آیین نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان فجر ضمن تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به ابعاد مختلف و اهمیت پیروزی مردم ایران در سال ۵۷ اشاره کرد و افزود: پرسشی که همواره از سوی نسل چهارم انقلاب اسلامی و در شرایط کنونی مطرح می‌شود این است که دلیل تداوم دشمنی‌های جهان استکبار بر علیه کشور عزیزمان چیست؟

محمدرضا محسنی با یادآوری توطئه‌های بدخواهان نظام اسلامی در طول چهل سال اخیر، اقدام به کودتا، تلاش برای انزوای سیاسی، به راه انداختن جنگ تحمیلی ۸ ساله و اعمال تحریم‌های ظالمانه را تنها بخشی از برنامه‌ریزی‌های دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی برشمرد و تصریح کرد: دلیل دشمنی جهان استکبار استقلال سیاسی و اقتصادی ایران اسلامی و هراس از ترویج فرهنگ عاشورایی و اسلام ناب محمدی(ص) همچنین به خطر افتادن منافع استعمارگرایانه در نتیجه گسترش این ایدئولوژی است.

محسنی با بیان اینکه دلیل اصلی وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران بدون شک فعالیت‌های هسته ای نیست، گفت: پرسش اینجاست چرا برخی از کشورهای جهان به ویژه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی که زرادخانه‌های هسته‌ای دارند و به سلاح‌های کشتار جمعی و بمب اتم مجهز بوده و همواره امنیت و صلح جهانی را تهدید می کنند، هیچگاه مورد سوال و اعمال تحریم قرار نگرفته‌اند؟

وی در ادامه با اشاره به اینکه تفکر خودباوری و پیشرفت های روزافزون جوانان در علوم مختلف تجربی، هوا فضا و فناوری های روز دنیا با اتکا بر ظرفیت‌های درون کشور، دلیل اصلی دشمنی‌های جهان استکبار علیه کشورمان است، افزود: ایران اسلامی با تکیه بر توانمندی‌های خود امروز به کشوری تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه و معادلات جهانی تبدیل شده است.

محسنی با اشاره به اینکه در دهه مبارک فجر سال جاری ۳۲ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان شفت به بهره برداری می رسد، ادامه داد: برای ساخت و تکمیل این طرح‌ها بیش از ۱۵۴ میلیارد ریال هزینه شده است.