به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار صبح امروز شنبه ضمن اعلام این خبر، به خبرنگاران اظهار داشت: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه سال جاری در حالی برگزار می شود که براساس تصمیمات گرفته شده در شورای سیاست گذاری نمایشگاه، امسال تمام ظرفیت‌های وابسته به صنایع گردشگری استان‌ها در قالب یک غرفه متمرکز متعلق به همان استان نمایش داده خواهد شد.

آبدار افزود: آذربایجان شرقی با بهره مندی از مساحتی به طول ۴۰۰متر مربع در سالن ۴۱ و فضای عمومی، به طور متمرکز به ارائه برنامه های متنوع خود خواهد پرداخت.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی تاکید بر گردشگری دیجیتال و بهره مندی از آن را مهم ترین اولویت استان در این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: معرفی توانمندی‌ها و خدمات تأسیسات و موسسات گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و همچنین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان از اولویت‌های محتوایی غرفه استان در نمایشگاه است و بخش خصوصی همانند گذشته با این اداره کل همسو و همراه خواهد بود.

آبدار درپایان گفت: معرفی ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و روستایی، صنایع دستی، سوغات، بسته‌های سرمایه گذاری، نمایش آداب و رسوم اقوام، اجرای موسیقی سنتی، معرفی ظرفیت شرکت های دانش بنیان حوزه گردشگری از محورهای غرفه آذربایجان شرقی در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از معرفی خدمات نوین و دیجیتالی گردشگری آذربایجان شرقی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران خبر داد.