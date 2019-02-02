به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یادداشتی را به مناسبت چهل سالگی انقلاب نوشت که به شرح زیر است:

بهمن را بهار نامیدند، زیرا بهار انقلاب، بهار آزادی و بهار استقلال است. آن روزها که سردی ظلم و ستم تا مغز استخوانها نفوذ می کرد، نهال آزادی و استقلال و مبارزه با ظلم و خودکامگی شکوفه زد و گرمای آزادی با نفس مسیحای روح خدا، سردی ها را زدود و زمستان سرد و یخ زده کشور را به فصلی آزاد و رها مبدل ساخت.

امسال چهلمین سال شروع بهار انقلاب را جشن می گیریم در حالی که ظلم و ستم طاغوت به پایان رسیده و شکوفه های انقلاب به ثمر نشسته اند. شکوفه های آن دوران اکنون خود، نهالی هایی هستند مثمر که با تنفس هوای بهاری در لطافت این هوا نیز نقشی موثر دارند.

چهلمین جشن پیروزی را باید آغازی بر ادامه راه انقلاب بدانیم که در آن حضور و تلاش نیروهای جوان تضمینی خواهد بود بر استمرار این راه. رویش هایی که طبیعت هر جامعه ای است و اقتضای زنده بودن آن جامعه. امروز باور به رویش های انقلاب و نسل جوان می تواند راهبرد «ما می توانیم» را محقق سازد.

امروز حضور نسل جوان عاملی است برای تبلور آرمان استقلال طلبی مردم ایران. امروز اصلاح طلبی و اصول گرایی باید در جذب و به کارگیری نهال های انقلاب حرکت کنند تا شاهد تحقق ما اصلاحات مبتنی بر اصول باشیم و بدانیم هیچ «اصلاحات اصولی» بدون تکیه بر نسل پرشور، خلاق و پیشرو جوان به بار نخواهد نشست.

در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، تدوین منشور چهل سال آینده را به رویش های انقلاب بسپاریم تا با خط جوانان این مرز و بوم نوشته شود، چرا که رهرو مسیر چهل سال آینده خود این جوانان هستند، جوانانی که باید مشعل این کاروان را، تا چهل سال آینده فروزان نگه دارند و برای استمرار حرکت تکاملی انقلاب، آنرا به نسل بعدی واگذار کنند.