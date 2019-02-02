به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ماهواره ای «آسیا»، «نصر الشمری» رئیس شورای اجرایی نجباء تصریح کرد که گروه‌های مقاومت عراقی از ظرفیت قانون اساسی این کشور برای اخراج کامل نیروهای خارجی استفاده خواهند کرد.

«نصر الشمری» با یادآوری اینکه مقاومت اسلامی عراق از سال ۲۰۰۳ با اشغالگران مواجه بوده، هشدار داد که نیروهای وابسته به آمریکا قصد دارند با توسل به ترور، منافع واشنگتن را در عراق تأمین کنند.

وی ضمن انتقاد از جریانات سیاسی عراق که اجازه دادند آمریکا به بهانه مبارزه با داعش، تعداد نظامیان خود در این کشور را تا ۱۲ هزار نفر افزایش دهد، تصریح کرد: ما از ظرفیت قانون اساسی برای اخراج کامل نیروهای خارجی از عراق استفاده خواهیم کرد.

عضو ارشد نُجَباء خطاب به برخی فرماندهان نظامی که معتقدند عراق به حضور نیروهای آمریکایی محتاج است، گفت: چرا می‌خواهید با وابسته نشان دادن کشور، جایگاه میهن خود را تضعیف کنید؟

الشمری همچنین در واکنش به تبلیغات منفی معارضان علیه گروه‌های مقاومت شیعه،خاطرنشان کرد: ما در مناطق سنی‌نشین غرب عراق طرفداران زیادی داریم. مردم جنگ‌زده موصل و سایر نقاط غربی کشور اوضاع نابسامانی دارند. حضور ما در آنجا قانونی و با هدف کمک‌رسانی و برقراری امنیت است.