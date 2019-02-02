رهبری امام خمینی (ره) مهمترین رکن پیروزی نظام اسلامی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره ‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، حجت ‌الاسلام مختار کرمی، اظهارداشت: با ظهور انقلاب اسلامی ایران، بارقه امید در وجود ملتی که سال‌ های متمادی اسیر و گرفتار جهل و نادانی و خودخواهی حاکمان خود بود، ایجاد شد و مردم برای آزادی و عزت خود به پاخواستند و خود را برای همیشه از یوغ ستم نجات دادند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته مردم به ظاهر زندگی عادی خود را داشتند و از یک آزادی اجتماعی نسبی برخوردار بودند، افزود: در واقع آنچه مردم با ایمان ایران را آزار می ‌داد خودباختگی و رنگ باختن ایمان و دین بود که ملت را به سراشیبی سقوط و انحطاط می‌ برد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به مهمترین دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ملت ایران، افزود: این نظام عزت و استقلالی که در دنیا بی ‌نظیر است را برای مردم به ارمغان آورد.

حجت الاسلام کرمی یادآور شد: گرچه خدمات نظام به مردم در همه ابعاد بی ‌نظیر است اما آنچه که مردم را در کنار نظام نگه داشته است، شرافت و بزرگی است که براساس حکومت قرآن شکل گرفته و اکنون به ‌عنوان مستقل ‌ترین کشور دنیا به الگوی همه آزادی خواهان تبدیل شده ‌اند.

وی بیان کرد: همین که استقلال و آزادگی ملتی به ثبات رسید مردم آن ملت می‌ توانند به همه چیز برسند و به فضل الهی این اتفاق مبارک خواهد افتاد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: مهمترین انگیزه ‌ای که ملت ما را برای انقلاب مجاب کرد رسیدن به سعادت و کمال در سایه دین مبین اسلام و سنت گرانقدر پیامبر و ائمه طاهرین بود و به حمد خدای متعال در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی ما در حوزه دین و فرهنگ ایمانی پیشرفتی خیره کننده داشتیم.

حجت الاسلام کرمی اظهارداشت: در نظام الهی ما هزاران جوان و انسان مومن زیر سایه اسلام عزیز تربیت شده‌ اند که در همه عرصه‌ ها افتخار آفریدند و قطعا چنان تحول عظیمی اتفاق افتاده است که ما به لحاظ تربیت نیروی اسلامی می‌ توانیم سال ها جمهوری اسلامی را به پیش ببریم.

وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی خلا یک نهاد انقلابی که بتواند در حوزه دینی و فرهنگی تحول ایجاد کند و برنامه دینی مردم را برعهده گیرد احساس می ‌شد، افزود: امام راحل عظیم ‌الشان با تیزهوشی فرمان تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی را صادر کردند که این نهاد از همان زمان تاکنون که ۴۰ سال از آن گذشته است خدمات بسیار زیادی را به مردم دیندار ارائه داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: بارها توسط امام راحل و مقام معظم رهبری از خدمات فعالیت ‌های سازمان تبلیغات اسلامی به نیکی یاد شده است که نشان دهنده توفیق این نهاد در عرصه فرهنگ و دین است.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در همه حوزه‌ های فرهنگی حرف برای گفتن دارد، یادآور شد: کارکنان این سازمان جزو کم توقع ‌ترین کارکنان نظام و در عین حال پرکارترین آنها هستند که اکنون با افتخار می‌ توانند از فعالیت خود دفاع کنند.

وی اعزام ۴۰ ساله روحانیون برای تبلیغ دین خدا در مناطق محروم و کم برخوردار را از افتخارات این نهاد عنوان کرد و بیان کرد: خدمات بی‌ نظیر در حوزه قرآنی، از جمله آموزش هزاران جوان قرآن دوست، تربیت هزاران قاری و حافظ قرآن، چاپ و توزیع میلیون‌ ها جلد کتاب قرآن کریم، برگزاری میلیون‌ ها کارگاه، ‌گفتمان و همایش دینی و فرهنگی گوشه کوچکی از خدمات سازمان تبلیغات اسلامی در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پاسخ به این سوال مبنی بر برنامه ‌های تبلیغات اسلامی کردستان در آستانه جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، گفت: با توجه به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی عضو ستاد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی‌ است از چند ماه پیش جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کردیم که با همفکری همکاران و تشکل ‌های وابسته ۲۸۴ برنامه و همایش در استان طراحی شد که در استان برگزار می ‌شوند.

حجت الاسلام کرمی اظهارداشت: تعدادی از این برنامه‌ ها از جمله سلسه همایش‌ های طلایه‌ داران فاطمی مثل همایش تشکل‌ ها و هیئات مذهبی و مداحان اهل بیت، نشست تخصصی وعاظ استان و همایش عمومی تبیین دستاوردهای نظام و ده ها همایش دیگر در همین رابطه در استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه آنچه که به بقا و ماندگاری نظام اسلامی منجر شده است چند عامل کلیدی است که مردم ما به خوبی آنها را به نمایش گذاشته ‌اند، افزود: مهمترین عامل رهبری ‌های حکیمانه امام و مقام معظم رهبری است که این ملت را به سمت فتح قله ‌های افتخار و سعادت هدایت کرده‌ اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ادامه داد: همگان به خوبی می ‌دانند که در دنیا انقلاب ‌های زیادی رخ داده است ولی به دلیل نداشتن رهبری حکیم و مقتدر به بیراهه و شکست رسیده‌ اند اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی رهبری مردم مهمترین رکن پیروزی بوده است که رهبران ما با بصیرت و روشن ضمیری، مردم را برای ساخت تمدن اسلامی هدایت کرده ‌اند.

حجت الاسلام کرمی یادآور شد: در کنار رهبری عالی این نظام همراهی و تبعیت مردم ایماندار و فهیم و پشتیبانی ‌های به موقع و ماندن در صحنه و مقاومت و ایستادگی آنها راه دشوار و پر خطر رسیدن به قله را هموار کرد که می ‌توان گفت این مردم نجیب و قدر شناس جزو بهترین مردمان دوران خود هستند که هرگز از راه پرامید و الهی خود برنگشتند و با قدرت و ایمان به خدا در حال حرکت هستند.