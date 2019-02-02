بهبود شرایط تحصیلی دختران از دستاوردهای مهم انقلاب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح شنبه در آیین نواختن زنگ انقلاب در دبستان پسرانه شهید باهنر عسلویه با تبریک دهه مبارک اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای مهمی داشته است که یکی از این دستاوردها در حوزه آموزش و پرورش بوده است.

وی بیان کرد: یکی از شاخص‌های مهم توسعه آموزش و پرورش است که موجب شده توسعه انسانی ایران به خوبی انجام شود و امیدواریم شاخص‌های کیفیت‌زندگی محیط زیست و سلامت بیش از پیش بهبود یابد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بهبود وضعیت سواد آموزی و آموزش دوره ابتدایی خاطرنشان کرد: از نظر شاخص‌های آموزشی و دسترسی به آموزش نسبت به ابتدای انقلاب بیشترین رشد را داشته‌ایم و دختران رشد بیشتری داشته‌اند.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: در زمان پیروزی انقلاب مردم یک شاه ستمکار را کنار زدند، امام آمد و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و امروز شما می‌توانید در تعیین سرنوشت خود سهیم باشید.

ابتکار تصریح کرد: انقلاب این امکان را برای شما به وجود آورده است که برای تعیین حق سرنوشت و آینده خود در انتخابات شرکت کنید و رای دهید.