  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

/ گردشگری در نوروز 86 /

استقرار نیروهای یگان حفاظت در 307 مکان تاریخی و باستانی

استقرار نیروهای یگان حفاظت در 307 مکان تاریخی و باستانی

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از استقرار حداقل 7 و حداکثر 20 نیروی یگان حفاظت در 207 سایت تاریخی ، 40 موزه و 60 مکان میراث فرهنگی و تاریخی خبر داد.

سردار عباسعلی روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های حفاظت ازمیراث فرهنگی و آثار تاریخی در ایام نوروز افزود: نیروهای یگان حفاظت از آثار تاریخی سازمان در ایام نوروز در آماده باش کامل به سر می برنند و با نیروی انتظامی و ستاد تسهیلات نوروزی در تعامل بوده و تقویت های لازم را انجام خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: به منظور حفاظت فیزیکی از مراکز تاریخی ، باستانی و موزه ها در ایام نوروز نیروهای حفاظت در این اماکن مستقر خواهند بود.

فرمانده یگان حفاظت از آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: همچنین در بحث حمل و نقل اموال منقول ، نقاط جرم خیز و تردد از یک منطقه به منطقه دیگر در استانها نیروهای یگان حفاظت حضور داشته و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

سردار روحی در خصوص تعداد نیروهای یگان حفاظت در مراکز تاریخی و آثار باستانی گفت: در هر سایت و اماکن تاریخی با توجه به شرایط و حساسیت های محیط و مرکز تاریخی و باستانی و همچنین موزه حداقل 7 و حداکثر 20 نیرو مسئول حفاظت آن مکان خواهند بود.

کد مطلب 453069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها