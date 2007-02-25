استقرار نیروهای یگان حفاظت در 307 مکان تاریخی و باستانی

سردار عباسعلی روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های حفاظت ازمیراث فرهنگی و آثار تاریخی در ایام نوروز افزود: نیروهای یگان حفاظت از آثار تاریخی سازمان در ایام نوروز در آماده باش کامل به سر می برنند و با نیروی انتظامی و ستاد تسهیلات نوروزی در تعامل بوده و تقویت های لازم را انجام خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: به منظور حفاظت فیزیکی از مراکز تاریخی ، باستانی و موزه ها در ایام نوروز نیروهای حفاظت در این اماکن مستقر خواهند بود.

فرمانده یگان حفاظت از آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: همچنین در بحث حمل و نقل اموال منقول ، نقاط جرم خیز و تردد از یک منطقه به منطقه دیگر در استانها نیروهای یگان حفاظت حضور داشته و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

سردار روحی در خصوص تعداد نیروهای یگان حفاظت در مراکز تاریخی و آثار باستانی گفت: در هر سایت و اماکن تاریخی با توجه به شرایط و حساسیت های محیط و مرکز تاریخی و باستانی و همچنین موزه حداقل 7 و حداکثر 20 نیرو مسئول حفاظت آن مکان خواهند بود.