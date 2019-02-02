به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور کریمی در سخنانی با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تسلیت ایام فاطمیه، برنامه های دهه فجر در شهرستان چگنی را تشریح کرد.

وی، افزود: انقلاب اسلامی ایران یک حادثه بزرگ تاریخی است که در قرن اخیر به رهبری امام خمینی(ره)، با حرکت مردمی و عنایات الهی باعث جهش خاص در وضعیت معنوی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور شد.

فرمانده سپاه ناحیه چگنی، تاکید کرد: امروز به برکت پیروزی انقلاب شاهد پیشرفت و رشد کشور در عرصه های مختلف هستیم و امیدواریم بنا به فرمایشات امام راحل این انقلاب تا زمان ظهور حضرت حجت استمرار داشته باشد و پرچم انقلاب به حضرت صاحب الزمان(عج) تحویل داده شود.

سرهنگ کریمی، تصریح کرد: پیام چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، جاودانه بودن نظام اسلامی و استحکام پایه های جمهوری اسلامی است، که به رغم تبلیغات و توطئه های دشمنان قسم خورده، ایران سرافراز در حوزه های مختلف پیشرفت کرده است.

وی، بیان داشت: این پیشرفت ها در حالی بوده که دشمنان مدعی شده بودند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، چهل سالگی خود را نخواهد دید؛ هم اکنون شاهد نه تنها قدرتمند بودن انقلاب هستیم بلکه به دنیا پیام انقلاب صادر شده و قطعا به حکومت جهانی حضرت ولیعصر(عج) منتقل خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه چگنی، از اجرای ویژه برنامه های متنوع در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: رژه موتوری، افتتاح خانه های محروم، یادواره شهدا، ویزیت رایگان ‌مناطق محروم، نشست روشنگری، غبارروبی گلزار شهدا و ... طی این ایام در شهرستان چگنی برگزار خواهد شد.