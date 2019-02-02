به گزارش خبرنگار مهر، رضا زینی وند مقدم صبح امروز شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب، با اشاره به اینکه ملت ایران سه خواست مهم تاریخی داشته است و آن استقلال، آزادی و دین داری بوده است، اظهار داشت: همه مبارزات ملت برای دستیابی به این سه مطالبه بوده است.

وی با بیان اینکه مرور وقایع نشان می دهد که ملت ایران برای دستیابی به این خواسته ها از هیچ کوششی فروگذار نکردند و هر نهضتی شکل گرفته بر محور این مطالبات بوده است، تصریح کرد: آنچه در انقلاب اسلامی باعث شد مردم یک صدا و یک رنگ پشت سر حضرت امام حرکت کنند و امام را ناجی و رهبر و مراد خود بیابند و کلام امام و اهداف بلند امام چراغ راه ملت شود، این بود که حضرت امام این سه خواست ملت را در هم جمع کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تاکید بر اینکه حضرت امام هم مردم را می شناخت و هم شرایط و لوازم استقلال و آزادی را خوب می دانست، افزود: امروز هم پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب این سه گانه استقلال، آزادی و دین داری محور تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران شده است.

زینی وند مقدم با اشاره به اینکه رهبر فرزانه انقلاب نیز امروز با همان صلابت و اقتدار امام راحل انقلاب را به پیش می برد، یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران منشا خدمات ارزشمندی برای کشور و حتی کشورهای منطقه بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ پوشش تحصیلی قبل از انقلاب ۴۵ درصد بوده است و امروز در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب نرخ پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم به ۹۴ درصد رسیده است، تصریح کرد: در سرشماری سال ۵۵، نرخ باسوادی در کشور ۳۴ درصد بوده، و در سال ۹۵ به عنوان آخرین سرشماری نرخ رشد تحصیلی و باسوادی کشور به ۹۳ رسیده است و این رقم بسیار قابل توجهی است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه در سال جاری در آموزش و پرورش استان، بیش از ۸۰ پروژه مهم فرهنگی، ورزشی، پژوهشی و ... با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان در حال اجرا است، افزود: از این تعداد ۶ پروژه مهم در دهه فجر بهره برداری می شود.