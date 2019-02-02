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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

خلیل الحیه:

هیأتی از رهبران حماس هفته آینده به قاهره سفر می‌کند

هیأتی از رهبران حماس هفته آینده به قاهره سفر می‌کند

عضو دفتر سیاسی حماس از سفر هفته آینده هیأتی از رهبران این جنبش به مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خلیل الحیه» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که هیأتی از رهبران این جنبش هفته آینده به منظور ادامه گفتگو در مورد مسائل مختلف به مصر سفر می کند.

بر اساس این گزارش، وی اعلام کرد که در این سفر اوضاع کنونی فلسطین و راههای مقابله با چالش‌های پیش‌روی مسئله فلسطین مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

الحیه عنوان کرد که مصر وعده داده است گذرگاه زمینی رفح از هر دو جهت بازگشایی شده و روال طبیعی فعالیت خود را از سرگیرد.

این در حالی است که یک منبع در جنبش حماس روز گذشته اعلام کرده بود که مقدمات سفر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به قاهره طی هفته آینده انجام شده است.

کد مطلب 4530723

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