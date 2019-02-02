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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

استاندار همدان:

دشمن با تحریم ها و توطئه ها به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم است

دشمن با تحریم ها و توطئه ها به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم است

همدان - استاندار همدان گفت: دشمن با تحریم ها و توطئه ها به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم است و باید مردم را از نقشه‌های دشمن آگاه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی به همراه جمعی از مدیران استان همدان صبح شنبه به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در گلزار شهدای شهر همدان حاضر شدند و با آرمان های شهدا تجدید بیعت کردند.

وی سپس به همراه مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورای تامین استان همدان در دفتر نماینده ولی فقیه در استان حاضر شد و به دیدار آیت الله غیاث الدین طه محمدی رفت.

شاهرخی در این نشست گفت: رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران وحدت و همبستگی بین مردم و مسئولین بوده و شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده» در چهلمین سال انقلاب بسیار بامعنا و براساس واقعیت ها بوده است.

استاندا همدان تاکید کرد: دشمن با تحریم ها و توطئه ها به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم است اما همه این توطئه ها با هوشیاری مردم خنثی شده است.

شاهرخی با بیان اینکه همه رسانه ها و تریبون ها باید سعی کرده و مردم را از نقشه های دشمن آگاه کنند، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار است و عصبانیت دشمن از پیشرفت های نظام دوچندان شده است.

وی با تاکید بر اینکه استان همدان با وحدت و همدلی در مسیرپیشرفت است، گفت: محور این وحدت آیت الله محمدی نماینده ولی فقیه  دراستان همدان است.

کد مطلب 4530728

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