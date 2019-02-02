به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی به همراه جمعی از مدیران استان همدان صبح شنبه به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در گلزار شهدای شهر همدان حاضر شدند و با آرمان های شهدا تجدید بیعت کردند.

وی سپس به همراه مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورای تامین استان همدان در دفتر نماینده ولی فقیه در استان حاضر شد و به دیدار آیت الله غیاث الدین طه محمدی رفت.

شاهرخی در این نشست گفت: رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران وحدت و همبستگی بین مردم و مسئولین بوده و شعار «افتخار به گذشته و امید به آینده» در چهلمین سال انقلاب بسیار بامعنا و براساس واقعیت ها بوده است.

استاندا همدان تاکید کرد: دشمن با تحریم ها و توطئه ها به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم است اما همه این توطئه ها با هوشیاری مردم خنثی شده است.

شاهرخی با بیان اینکه همه رسانه ها و تریبون ها باید سعی کرده و مردم را از نقشه های دشمن آگاه کنند، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار است و عصبانیت دشمن از پیشرفت های نظام دوچندان شده است.

وی با تاکید بر اینکه استان همدان با وحدت و همدلی در مسیرپیشرفت است، گفت: محور این وحدت آیت الله محمدی نماینده ولی فقیه دراستان همدان است.