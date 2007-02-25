کارگاه آموزشی تخصصی ICT رسانه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه ها با هدف ایجاد زمینه فناوری اطلاعات در خبررسانی و فعالیت اصحاب رسانه، آشناسازی آنها با ابزار نوین فناوری در کاربری رسانه ای، زمینه بهره مندی خبرنگاران از کاربردهای خاص فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین برقراری ارتباط سه جانبه شهرداری، رسانه و فناوری اطلاعات به عنوان محور فعالیت این مرکز برگزار می شود.

کارگاه های مذکور در دو پنجشنبه متوالی ازساعت 10 تا 19 در دو مرحله برپا می شود و شرکت کنندگان در پایان دوره مدرکی از سوی مرکز فناوری اطلاعات دریافت می کنند.

این دوره فشرده که شامل مفاهیم پیشرفته کاربردی فناوری اطلاعات وارتباطات و کاربری ابزار فناوری است توسط مهندس شهاب حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات ارائه می شود.

علاقه مندان برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مرکز می توانند با شماره تلفن 88922120 تماس حاصل کنند.