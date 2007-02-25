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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۶

کارگاه آموزشی تخصصی ICT رسانه برگزار می شود

کارگاه آموزشی تخصصی ICT رسانه توسط مرکز فرهنگی فناوری اطلاعات رسانه از مراکز تازه تاسیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 10 و 17 اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه ها با هدف ایجاد زمینه فناوری اطلاعات در خبررسانی و فعالیت اصحاب رسانه، آشناسازی آنها با ابزار نوین فناوری در کاربری رسانه ای، زمینه بهره مندی خبرنگاران از کاربردهای خاص فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین برقراری ارتباط سه جانبه شهرداری، رسانه و فناوری اطلاعات به عنوان محور فعالیت این مرکز برگزار می شود.

کارگاه های مذکور در دو پنجشنبه متوالی ازساعت 10 تا 19 در دو مرحله برپا می شود و شرکت کنندگان در پایان دوره مدرکی از سوی مرکز فناوری اطلاعات دریافت می کنند.

این دوره فشرده که شامل مفاهیم پیشرفته کاربردی فناوری اطلاعات وارتباطات و کاربری ابزار فناوری است توسط مهندس شهاب حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات ارائه می شود.

علاقه مندان برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مرکز می توانند با شماره تلفن 88922120  تماس حاصل کنند.

کد مطلب 453073

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