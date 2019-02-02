احتمال توافق روسیه و ترکیه بر سر عملیات نظامی در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند که هیأت های ترکیه و روسیه در جریان مذاکرات اخیر خود در مسکو در خصوص آغاز یک عملیات نظامی محدود در ادلب رایزنی کرده اند.

این منابع تاکید کردند که روز پنجشنبه یک هیأت از نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی ترکیه وارد مسکو شدند تا با مسئولان این کشور رایزنی کنند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کردند که احتمالا دو طرف در خصوص آغاز یک عملیات نظامی محدود و هماهنگ شده میان روسیه و ترکیه در ادلب برای رویارویی با عناصر جبهه النصره رایزنی کرده اند.