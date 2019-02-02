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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

منابع آگاه خبر دادند:

احتمال توافق روسیه و ترکیه بر سر عملیات نظامی در ادلب

احتمال توافق روسیه و ترکیه بر سر عملیات نظامی در ادلب

منابع آگاه از رایزنی هیأت های ترکیه و روسیه در خصوص آغاز یک عملیات نظامی محدود در ادلب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند که هیأت های ترکیه و روسیه در جریان مذاکرات اخیر خود در مسکو در خصوص آغاز یک عملیات نظامی محدود در ادلب رایزنی کرده اند.

این منابع تاکید کردند که روز پنجشنبه یک هیأت از نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی ترکیه وارد مسکو شدند تا با مسئولان این کشور رایزنی کنند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کردند که احتمالا دو طرف در خصوص آغاز یک عملیات نظامی محدود و هماهنگ شده میان روسیه و ترکیه در ادلب برای رویارویی با عناصر جبهه النصره رایزنی کرده اند.

کد مطلب 4530736

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