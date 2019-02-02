به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های سوپر لیگ والیبال با قهرمانی تیم ذوب آهن به پایان رسید و روز جمعه مراسم اختتامیه در سالن ملت اصفهان برگزار شد اما تیم پیکان (نایب قهرمان امسال و قهرمان فصل گذشته) به نشانه اعتراض در مراسم حاضر نشد.

سرمربی تیم والیبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل عدم حضور تیمش در مراسم اختتامیه رقابت‌های سوپر لیگ گفت: یکی از دلایل عدم حضورمان در مراسم اختتامیه اعتراض به رقابت‌های لیگ امسال بود. شروع لیگ با برنامه ریزی و چیدمان غلط بود. متاسفانه رقابت‌های امسال یک سری مشکلات داشت. نایب رئیس جدید نیز از زمان حضورش فقط می توانست تلاش کند تا تیمی از مسابقات کنار نرود.

میترا شعبانیان افزود: در ابتدای رقابت‌ها و درمراسم قرعه کشی میزبان‌ها مشخص نشد، صحبت ها در جلسه ثبت نشد و فقط شفاهی بود. بی نظمی بسیاری شاهد بودیم. برای مثال تیم توپکا بدون کادرفنی مسابقات را آغاز کرد و مقابل تیمی مانند ذوب آهن بدون سرمربی بازی کرد و این ها همه در نحوه امتیاز گیری تیم ها تاثیر دارد.

وی تاکید کرد: برخی تیم ها دقیقه نود تشکیل و وارد مسابقات شدند در حالیکه هنوز تکلیف کادرفنی آنها مشخص نبود. حداقل باید زمان بیش تری به تیم ها داده شود تا بدون نقص در مسابقات حاضر شوند. این رویه به ضرر تیم‌ها و باشگاه‌هایی مانند پیکان است که با اصول و برنامه ریزی گام در رقابت‌ها می گذارند. این شیوه برگزاری مسابقات باعث دلخوری می شود و تلاش می کنیم تا باشگاه‌ها از تیم داری در سوپر لیگ پشیمان نشوند.

شعبانیان افزود: مشکل بعدی قرعه کشی بود. صورت جلسه ای ثبت نشد، مشخص نبود که چرا دو تیم اول و دوم نباید بازی آخر را برگزار کنند. در نهایت نیز تیم ما به دلیل دو اختلاف امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. هدف و منظور من اصلا تیم ذوب آهن نیست و نمی خواهم قهرمانی این تیم را زیر سوال ببرم، مشکل من بی برنامگی رقابت‌های لیگ امسال بود.

سرمربی تیم والیبال پیکان در پایان گفت: پیشنهادم این است باید برای رقابت‌های سال آینده تکلیف تیم های شرکت کننده در مسابقات قبل از عید مشخص شود، تعهدات تیم‌ها و بحث جذب بازیکنان باید قطعی شود، نه اینکه یک هفته مانده به شروع رقابت‌ها یک تیم اعلام آمادگی کند.