زنگ انقلاب در ۱۱۰۰ مدرسه استان سمنان نواخته شد

محمد دستورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه زنگ انقلاب در یک هزار و ۱۰۰ مدرسه استان سمنان طنینانداز شد، ابراز داشت: این مراسم هر ساله روز دوازدهم بهمنماه همزمان با ورود امام راحل به میهن صورت میگرفت اما به دلیل تقارن با روز جمعه دو تعطیلی مدارس امروز و سیزدهم بهمنماه انجام شد.
وی بابیان اینکه برنامههای متنوعی در چهلسالگی انقلاب برای مدارس پیشبینی شده است، اضافه کرد: مسابقات ورزشی، کتابخوانی، شعر و داستان، نشستهای بصیرتی، اجرای سرود و نمایشگاههای انقلاب از جمله برنامههای این ایام است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان بابیان اینکه امروز تبیین دستاوردهای انقلاب برای نسل جدید یکی از ضروریات است، ابراز داشت: در این راستا با توجه به نقش محوری آموزشوپرورش تلاش شد تا ارزشهای انقلابی و دینی به نسل جدید در قالب برنامهها انتقال پیدا کند.
دستورانی بابیان اینکه امسال مراسم نواختن زنگ انقلاب به صورت نمادین با حضور استاندار سمنان در میامی انجام شد، تصریح کرد: این مراسم در سطح شهرستانها نیز با حضور فرمانداران و در سطح بخش با بخشداران صورت گرفته است تا از این طریق بتوانیم نسل امروز جامعه را با آرمان های انقلابی آشنا کرد.
وی افزود: برنامههای متنوعی در سطح استان سمنان برای مدارس انجام میشود که تنها به ایام دهه فجر منتهی نیست و برخی از آنها تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
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