به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان «شاهد مهر» خرم آباد با اشاره به اینکه شاید برای شما دو سوال مطرح باشد، سوال اول این است که ۱۲ بهمن امام به ایران آمد و انقلاب پیروز شد، رمز پیروزی امام چه بود و چرا مردم امام را دوست می داشتند، علت اینکه امام توانست رژیم شاه را از بین ببرد چه بوده است؟ اظهار داشت: جواب این است، امام سه خصوصیت داشت که باعث شد پیروز شود. نخست ارتباطش با خدا قوی بود، در کارش اخلاص داشت و خدا را فراموش نکرده بود و قدرت خدا را مافوق همه قدرت ها می دانست.

وی، تصریح کرد: دومین عامل پیروزی امام راحل این بود که امام در برابر مردم خودش را خدمتگذار می دانست، در برابر مردم متواضع بود، رابطه خوبی با مردم داشت. امام مردم را دوست می داشت و مردم هم امام را دوست می داشتند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، خاطرنشان کرد: سومین عاملی که منجر به پیروزی امام و انقلاب شد این بود که امام نسبت به دشمنان قاطع بود، سازش نمی کرد، می گفت آمریکا شیطان بزرگ است و او را زیر پا می گذاریم. سازش با دشمن نداشت.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دومین سوال این است که انقلاب چهل ساله شد، مهم ترین دستاورد انقلاب چه بوده است؟ تصریح کرد: دو مورد از دستاوردهای انقلاب اسلامی که مهم ترین دستاورد است، یکی پیشرفت های علمی بوده که الان رشد علمی در کشور ۱۱ برابر شده است.

وی با تاکید بر اینکه مقالات علمی، خلاقیت های علمی و نوآوری های علمی در کشور بسیار فراوان است، هیچ کشوری در دنیا سرعت پیشرفت علمی اش مانند ایران اسلامی نیست، افزود: در زمینه نانو، هوا و فضا، نظامی، اقدامات دانش بنیان و... پیشرفت های علمی چشمگیر است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، ادامه داد: مقام معظم رهبری همیشه گفته است که امیدم به جوانان است، در آخرین صحبتی که رهبری داشتند فرمودند ما جوانان مومن انقلابی پای کار می خواهیم؛ شما جوانان می توانید با پیشرفت علمی ایران را آباد کنید.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه دومین دستاورد مهم انقلاب، استقلال سیاسی است، ایران روی پای خود ایستاده است و سرنوشت خود را خودش به دست می گیرد، گفت: هیچ کشوری در دنیا مثل ایران استقلال ندارد؛ علت دشمنی آمریکا نیز همین است، آمریکا می خواهد بر ما مسلط باشد و ما می گوییم نه.