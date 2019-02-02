نخستین جشنواره تئاتر محیطی موزه آغاز شد/ سیروس همتی و داوری آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تئاتر محیطی موزه با دبیری مجید امرایی از امروز شنبه ۱۳ بهمن در باغ موزه انقلاب و دفاع مقدس کار خود را آغاز کرد. در نخستین دوره این جشنواره سیروس همتی، محسن سلیمانی و مجید امرایی داوری آثار را بر عهده دارند.

نمایش های «او که آمد» به نویسندگی رضا فقیهی، «ارتفاعات الله اکبر» نوشته پژمان شاه وردی، «تاول سرخ» نوشته مریم بی دختی، «کات» نوشته فرامرز قلیچ خانی، «چشمهای انتظار» به نویسندگی سوران حسینی، «ماهیها در خاک می میرند» به نویسندگی اصغر تنهایی، «عقیل» به نویسندگی فاطمه خدایاری، «بوی باروت است نه باران» نوشته احمد صمیمی، «پرده خوانی انقلاب» نوشته اکبر قهرمانی، «نذر» نوشته سعید بوکائی، «تولد» به نویسندگی میثم سرابادانی، «می شود مثل او بود» به نویسندگی صادق کیانی مقدم، «راز پرده عشق» به نویسندگی رضا درویشی، «اسوه» به نویسندگی بهنام کاوه، «شب و هزار سال تنهایی» به نویسندگی پروانه سهل ضامنی، «مرحله آخر» به نویسندگی مسعود محرابی و «خدیجه» به نویسندگی داود براهیمی آثار حاضر در نخستین جشنواره تئاتر محیطی موزه هستند.

نخستین جشنواره تئاتر موزه از ۱۳ تا ۱۸ بهمن در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.