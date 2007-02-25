برگزیدگان شعر و ادبیات عاشورا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مجموعه اشعار مستقل عاشورایی، هیات داوران متشکل از آقایان : عبدالجبار کاکایی ، حمید رضا شکارسری ، مصطفی محدثی خراسانی ، ضیاء الدین ترابی و رضا اسماعیلی ، برگزیدگان نهایی خود را به شرح زیر معرفی کردند :

در این بخش ضمن تقدیر از محمد جواد غفور زاده ( شفق ) به خاطر دو مجموعه شعر " سلام بر حسین " و الا یا ایها الساقی " و محمود شاهرخی ( جذبه ) به خاطر مجموعه شعر " خلوتگه عشق " ، از علیرضا قزوه به خاطر مجموعه شعر " با کاروان نیزه "، حسین اسرافیلی به خاطر مجموعه شعر " آتش در خیمه ها " و احد ده بزرگی به خاطر مجموعه شعر " خطبه خون " تقدیر شد.

در بخش مجموعه اشعار تالیفی ( گرد آوری شده ) عاشورایی ، هیات داوران متشکل از آقایان : محمد رضا سهرابی نژاد ، رضا اسماعیلی ، عبدالرحیم سعیدی راد ، کامران شرفشاهی و حمید هنرجو، رتبه های اول تا چهارم به ترتیب به " دانشنامه عاشورا " تالیف : مرضیه محمد زاده ، " آینه در کربلاست " تالیف : شیرینعلی گلمرادی و " نی نامه خورشید " تالیف " قاسم فروغی جهرمی ( مشترکا به عنوان رتبه دوم ) ،" راز رشید " تالیف : محمد رضا سنگری و " نغمه های رود عطش " تالیف : مهدی مظفری تعلق گرفت.

در بخش نوحه ها و نغمه های عاشورایی هیات داوران متشکل از عبدالجبار کاکایی ، مصطفی محدثی خراسانی ، سید عباس سجادی و کامران شرفشاهی ، ضمن تقدیر از غلامعلی رجایی و جعفر رسول زاده به خاطر تلاش در سرایش و گردآوری نوحه های عاشورایی ، جوایز اول تا پنجم را به علی انسانی، محمد جواد غفورزاده ( شفق ) ، حبیب چایچیان ( حسان )،غلامرضا سازگار و محمود تاری اهدا کرد.

در بخش نغمه ها و سرودهای عاشورایی ، رتبه های اول تا پنجم به شرح زیر اعلام شد : سید حسن ثابت محمودی ( سهیل ) به خاطر ترانه " راز سرخ " ، یوسفعلی میرشکاک به خاطر ترانه " دور عاشقان " ، محمود سنجری به خاطر ترانه " اشک دریا "،محمد عبدالحسینی به خاطر ترانه " چشم فرات " و ابوالقاسم حسینجانی به خاطر ترانه " جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم ".

در بخش تک اثر اثر گروه داوران متشکل از آقایان : ضیاء الدین ترابی ، حمید رضا شکارسری ، محمد رضا سهرابی نژاد و سید عباس سجادی ، برگزیدگان نهایی خود را به شرح زیر معرفی کردند :

در بخش غزل :

در این بخش ضمن تقدیر از سید مهدی حسینی ، و با اعلام اینکه گروه داوران هیچ اثری را شایسته احراز رتبه اول ندانستند ، رتبه های دوم تا چهارم خود را به شرح زیر معرفی کردند :

1- غزل محمد رضا محمدی نیکو با مطلع " ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت " و غزل سعید بیابانکی با مطلع " دشت می بلعید کم کم پیکر خورشید را " : مشترکا حایز رتبه دوم شدند .

2- غزل قادر طهماسبی با مطلع " سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود " و غزل محمد علی مجاهدی با مطلع " می آید از سمت مغرب ، اسبی که تنهای تنهاست " : مشترکا حایز رتبه سوم شدند .

3- غزل مریم جعفری با مطلع "از عطش سیراب بود از بس که بارانش " حایز رتبه چهارم شد .

در بخش مثنوی :

1- مثنوی علی معلم با مطلع " روزی که در جام شفق مل کرد خورشید " ( رتبه اول )

2-مثنوی پرویز بیگی حبیب آبادی با مطلع " غروب بود و افق حرف های گلگون داشت " ( رتبه دوم )

در بخش شعر نیمائی :

1-قیصر امین پور به خاطر شعر " ظهر روز دهم " ( رتبه اول )

2-احمد زارعی به خاطر شعر " آنجا که آب عطش بود " ( رتبه دوم )

3-سید ضیاء الدین شفیعی به خاطر شعر " مرگ و مشک و ماه " ( رتبه سوم )

در بخش شعر سپید :

1- سید حسن حسینی به خاطر شعر " راز رشید " ( رتبه اول )

2-سید علی موسوی گرمارودی به خاطر شعر " خط خون " ( رتبه دوم )

3-صابر امامی به خاطر شعر " به خاطر بیاور " ( رتبه سوم )

4-بهمن صالحی به خاطر شعر " دوباره اصغر " ( رتبه چهارم )

5- سید اکبر میر جعفری به خاطر شعر " می فرستم خونت را " ( رتبه پنجم ) .