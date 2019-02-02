عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی کرمان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله خدیشی اظهار کرد: ۴۰ سالگی انقلاب فرصت مناسبی است که عملکرد مدیران استانی با حضور رسانهها به چالش گذاشته شود. به همین منظور با همکاری دستگاههای اجرایی استان کرمان روزانه نشستهای تخصصی را هر روز ساعت ۱۰ صبح برگزار میکنیم که اطلاعات آن روزانه در اختیار خبرنگاران قرار میگیرد.
وی گفت: در میزگردهای بعدازظهر گفتگوها شکل تخصصی دارد و به میزبانی سرپرستی خبرگزاریها در استان برپا میشود و خبرنگاران بسته به شاخه تخصصی فعالیتشان میتوانند در این میزگردها شرکت کنند.
خدیشی افزود: هیئت مدیره خانه مطبوعات در سال ۹۸ همواره تلاش کرده تا با برپایی نشستهای خبری فرصت مطالبهگری را برای رسانهها فراهم آورد اما متاسفانه در برخی موارد با عدم علاقه به پاسخگویی مدیران بخش دولتی و نیمه دولتی روبرو بوده است.
مدیرخانه مطبوعات و رسانههای کرمان ادامه داد: پاسخگویی و شفافیت همواره دغدغه اصلی دولت و استاندار کرمان بوده است و امید داریم استاندار کرمان در این راستا با برگزاری نشستهای خبری منظم در طول سال به استقبال مطالبهگری بروند.
خدیشی با بیان اینکه بعد از هر رویدادی که نیاز به پاسخگویی بوده با دستگاههای دولتی و غیردولتی برای برپایی نشست خبری مکاتبه انجام گرفته است، افزود: در بسیاری از موارد تقاضای ما برای برگزاری نشست خبری با استقبال مدیران روبرو بوده، اما هستند مسولانی که علاقهای به حضور در معرض پرسشهای خبرنگاران را ندارند.
وی گفت: مثلا کارخانهای با عملکرد اشتباه زیرمجموعهاش در برخورد با حیوانات زمینه انتشار اخبار منفی در استان را فراهم میکند، وقتی تقاضای نشست خبری مدیر کارخانه را داریم هیچ توجهی نمیشود و برای خدشه وارد کردن به چهره استان کرمان به جایی پاسخگو نیستند.
مدیرخانه مطبوعات و رسانههای کرمان توضیح داد: رسانههای کرمان بر سر مصالح استان در سختترین شرایط کنار هم هستند و از مطالبه حقوق مردم کوتاه نمیآیند، ما هم در خانه مطبوعات مسولانی که از پاسخگویی گریزان هستند را به مردم معرفی میکنیم.
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