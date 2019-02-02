محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جزیره خارگ یکی از مراکز اصلی تشکیل هسته اصلی انقلاب بود؛ با رشادت اهالی شریف جزیره خارگ و کارکنان خدوم صنعت نفت و با دستور امام خمینی(ره) با آن شرایط سخت و حضور ساواک در این جزیره جلوی صادرات نفت خام از جزیره خارگ گرفته شد.

وی افزود: در زمان طاغوت از این جزیره به تمام دنیا از جمله آمریکا و رژیم صیهونیستی نفت صادر می شد که با روحیه انقلابی بالای کارکنان صنعت نفت در جزیره خارگ در همان لحظات اول انقلاب جلوی صادرات نفت خام به این دو کشور گرفته شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: بعد از انقلاب و به دستور امام (ره) اعتصاب کارکنان صنعت نفت در جزیره خارگ شکسته شد و وضعیت تولید و صادرات به روال قبل برگشت، این نقش تاثیرگذار خارگ و خارگی‌ها در زمان انقلاب هیچگاه فراموش نخواهد شد.

رضایی گفت: در جریان انقلاب اسلامی در خارگ روحانیان و علما نیز نقشی اساسی داشتند، افرادی چون آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله جنتی، و ده‌ها روحانی دیگر که توانستند خط سیر پیروزی انقلاب اسلامی را در خارگ با همراهی اهالی شریف این جزیره رهبری و راهبری کنند.