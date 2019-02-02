شکارچی مجرم در قزوین به ۳۰۰ ساعت آموزش زیست محیطی محکوم شد

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه شهر محمدیه شهرستان البرز به فردی که اقدام به شروع به شکار جانوران وحشی با سلاح غیر مجاز و در فصل غیر مجاز در حوزه قضایی این دادگاه کرده بود با توجه به شغل و شرایط خاص، نداشتن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط ‌زیست و فرهنگ‌سازی در این زمینه، وی را علاوه بر مجارات نقدی، محکوم و ملزم به ۳۰۰ ساعت آموزش رایگان بازدید کنندگان موزه تنوع زیستی محمدیه در خصوص اهمیت و لزوم تداوم چرخه محیط زیست و حیات وحش و ارزش و فواید آن کرد.

وی تصریح کرد: در دادنامه صادر شده اشاره شده متهم موصوب قبل از حضور در موزه و انجام کار خدماتی (۳۰۰ ساعت جایگزین ۴ ماه حبس) باید ۴۰ ساعت آموزش زیر نظر کارشناسان محیط زیست گذرانده و سپس معلومات خود را در اختیار بازدید کنندگان قرار دهد.

پسندیده در ادامه گفت: رای قاضی این شعبه یکی از نمونه های شایسته استفاده از مجازات های جایگزین حبس است که علاوه بر تامین آثار فردی اصلاح فرد مجرم به نوعی آثار فرهنگی و اجتماعی سازنده را نیز تامین می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان اشاره کرد: قانون گذار در بند ب ماده ۳ آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، درمورد نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس، سازمان محیط زیست را از جمله نهاد های مجری مجازات های جایگزین حبس دانسته است که به این طریق راه تبدیل مجازات حبس به انجام خدمات رایگان در زمینه محیط زیست را فراهم کرده است.