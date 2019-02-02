انگلیس: وضعیت امنیتی پاکستان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، وزارت کشور انگلیس طی گزراشی اعلام کرد که از ۲ سال گذشته تاکنون وضعیت امنیتی پاکستان پیشرفت خوبی داشته است.

در گزارش وزارت کشور انگلیس آمده است که در سه ماه اول سال ۲۰۱۷، یک هزار و ۵۸۵ تن طی حوادث خشونت آمیز در این کشور کشته شده اند در حالی این آمار در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۸ با کاهش قابل توجهی به ۹۳۰ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، آمار قربانیان حوادث خشونت آمیز در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، ۷۳ درصد کاهش داشته است.

افزون بر این از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸، ۶۶ گروه افراطی و حامیان آنها در پاکستان تحریم شده اند.

همچنین وزارت کشور انگلیس ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد ارتش پاکستان در مبارزه با گروه های تروریستی گفت که با بهبود وضعیت امنیتی در سالهای اخیر هزاران آواره به خانه های خود باز گشته اند.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸، ۸۳ هزار آواره به محل سکونت خود بازگشته اند.

همچنین مطابق با گزارش وزارت کشور افغانستان، وضعیت امنیتی شهر «کراچی» پاکستان از سال ۲۰۱۴ تاکنون به طرز شگفت آوری بهبود یافته و این خود یکی از عوامل کاهش حوادث خشونت آمیز در پاکستان است.