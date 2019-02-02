خروج آمریکا از INF تاسف بار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «کارین کنایسل» وزیر خارجه اتریش با انتقاد از اقدام «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای به تعلیق در آوردن شش ماهه پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد در بیانیه‌ای نوشت: تصمیم واشنگتن برای خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد تاسف ‌بار است.

وی در ادامه افزود: امیدواریم شرایط لازم برای گفتگوهای بیشتر با هدف حفظ پیمان منع موشک های هسته ای میان برد فراهم شود.

گفتنی است، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد این کشور از امروز شنبه به طور رسمی از پیمان موشک های هسته ای میان برد با روسیه خارج می شود و پس از ۶ ماه از این تاریخ نیز پیمان موشکی لغو خواهد شد.