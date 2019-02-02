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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

وزیر خارجه اتریش:

خروج آمریکا از INF تاسف بار است

خروج آمریکا از INF تاسف بار است

وزیر خارجه اتریش اقدام آمریکا در خروج شش ماهه از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد را تاسف بار قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «کارین کنایسل» وزیر خارجه اتریش با انتقاد از اقدام «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای به تعلیق در آوردن شش ماهه پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد در بیانیه‌ای نوشت: تصمیم واشنگتن برای خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد تاسف ‌بار است.

وی در ادامه افزود: امیدواریم شرایط لازم برای گفتگوهای بیشتر با هدف حفظ پیمان منع موشک های هسته ای میان برد فراهم شود.

گفتنی است، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد این کشور از امروز شنبه به طور رسمی از پیمان موشک های هسته ای میان برد با روسیه خارج می شود و پس از ۶ ماه از این تاریخ نیز پیمان موشکی لغو خواهد شد.

کد مطلب 4530795
شقایق لامع زاده

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