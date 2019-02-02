به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در گفتگو با شبکه المیادین لبنان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: در زمینه‌های مختلف می‌توان در خصوص انقلاب اسلامی ایران صحبت کرد؛ در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست و این یک حادثه بزرگ تاریخی بود.

وی افزود: برخی از صاحب نظران در خصوص انقلاب اسلامی ایران گفتند یک زلزله بزرگ در خاورمیانه رخ داده است زیرا در ایران شاه یک حاکم مستبد، دیکتاتور و وابسته به آمریکا و غرب بود که در داخل کشور بر مبارزین فشار ایجاد کرده بود و زندان‌ها پُر از سیاسیون مبارز بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در آن مقطع اعراب قیافه مبارزه با اسرائیل را داشتند و مبارزه می‌کردند البته اکنون ندارند، اما شاه ایران در همان شرایط که اعراب در جنگ با اسرائیل بودند با اسرائیل ارتباط داشت و نفت به آن‌ها می‌داد و به صهیونیست‌ها کمک می‌کرد.

لاریجانی گفت: حادثه مهمی که ملت ایران رقم زدند منجر به واژگونی این پایگاه شد و ایران به قطبی برای دفاع از مردم فلسطین و مبارزات بر حق مردم مسلمان تبدیل شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از بُعد اقتصادی در زمان پهلوی، چند شهرِ آباد ایجاد شده بود و بقیه شهرها را رها کرده بودند، یادآورشد: در تهران، شیراز و چند شهر دیگر پول نفتی که می‌فروختند را خرج می‌کردند اما روستاها و شهرهای دیگر را رها کرده بودند.

وی ادامه داد: در طول دوران حکومت شاه فقط ۲۰۰ روستا، راه آسفالته داشتند اما امروز ۱۰۰ هزار کیلومتر جاده آسفالته روستایی داریم. هیچ روستا و شهری گاز نداشت اما امروز تقریبا همه شهرهای ایران و بیش از ۷۰ درصد روستاها نیز گاز دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعداد محدودی از روستاهای کشور برق داشتند اما امروز تمام روستاها برق دارند، آب آشامیدنی نیز همین طور است، می گوید: رویکرد انقلاب ایران به سمت محرومین بوده و هزینه زیادی هم در این زمینه انجام داده است. تمام روستاهای ما از برق، رادیو و تلویزیون، راه، امکانات بهداشتی و مدرسه برخوردار هستند.

لاریجانی با اشاره به اهمیت موضوع استقلال کشور، تاکید کرد: ایران در زمان پهلوی کشوری وابسته بود و سفرای انگلیس و آمریکا به شاه دستور می‌دادند، اما اکنون ایران کشوری مستقل است که مردم سالاری و دموکراسی در آن حاکم است؛ مردم حاکمان را انتخاب می‌کنند، از رهبر انقلاب که توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود تا رئیس جمهور و مجلس را مردم انتخاب می‌کنند و انتخاب سیاستمداران در ایران گردش دارد.

وی اضافه کرد: خیلی نکته مهمی است که مردم خودشان تصمیم می‌گیرند و برای این کار هزینه داده‌ایم. در ابعاد مختلف از جمله در حوزه اقتصاد، سیاست و روابط خارجی هم انقلاب به وجود آمده است.

تعیین سرنوشت توسط مردم دستاورد انقلاب اسلامی ایران است

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان به ما آزار زیادی رساندندو جنگ را به ایران تحمیل کردند، اظهارداشت: هر روز یک ماجرا درست کردند و در قضیه هسته‌ای قِشقِرقی را به پا کردند ولی این دستاورد انقلاب اسلامی است که مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و می‌خواهند با عزت زندگی کنند.

لاریجانی اظهار داشت: نمی‌توان گفت همه شعارهای انقلاب اسلامی محقق شده است ولی در هر بخشی حرکت وجود دارد. در مسیر تحقق بعضی از شعارها برای رفاه عمومی نواقصی وجود دارد اما در مورد اینکه چرا این نقایص وجود دارد، باید گفت که دشمنان ملت ایران را آزار می‌دهند.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی ایران ۸ سال جنگ را به کشور تحمیل کردند و در این سال‌ها مجبور به دفاع از کشور شدیم؛ حدود ۲۰۰ هزار شهید دادیم و هزار میلیارد دلار خسارت مادی به ایران وارد کردند قطعا این وضعیت بر توسعه کشور اثر می‌گذارد ولی ما باید این هزینه را می‌دادیم تا مستقل بمانیم در غیر اینصورت نمی‌توانستیم بایستیم، تاکیدکرد: شعار انقلاب دفاع از کشور و استقلال بود این هزینه را دادیم و به توسعه ایران لطمه زد اما یک فایده هم داشت و آن فایده این بود که کشورهای قدرتمند فهمیدند نمی‌توانند سر به سر ایران بگذارند در غیر این صورت پای آن‌ها گیر می‌افتد و ایران آن‌ها را رها نمی‌کند. این ظرفیت به وجود آمده، اما ایجاد کردن این شرایط به توسعه ایران ضربه وارد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم‌هایی از اول انقلاب اسلامی توسط آمریکایی‌ها علیه ایران وضع شد، مانند همین تحریم‌هایی که اکنون وضع کرده‌اند، فشارهایی را به ایران وارد آورد، افزود: بسیاری از کشورها این شرایط را ملاحظه می‌کنند و این شرایط بر مراودات اقتصادی تأثیر می‌گذارد، در این بخش‌ها به ما لطمه‌هایی را وارد آورده‌اند اما در بخش‌های دیگر نتوانستند.

رئیس جمهور آمریکا به دلیل نفرت مردم، شبانه به عراق سفر کرد

لاریجانی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی ایران می‌خواستند خاورمیانه جدید را به وجود آورند و در زمان بوش از این شعارها می‌دادند ولی دیدید که با چه خجالتی آمریکایی‌ها به عراق آمدند و با چه فضاحتی رفتند، به طوری که رئیس جمهور آمریکا وقتی که می‌خواهند به عراق سفر کند، باید شبانه سفر کند و برگردد زیرا نفرت فراوانی نسبت به آنها وجود دارد، ادامه داد: اما در عین حال ایران، محبوب این کشورها است زیرا به آنها کمک کرده است و داعش را در عراق سرکوب کرده و به مردم این کشور کمک کرد، در سوریه نیز همین طور است.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها ‌می‌خواستند شرایط را در سوریه تغییر دهند، گفت: به یاد دارم سفری به یکی از کشورهای کوچک منطقه داشتم و از امیر آن کشور پرسیدم چرا انقدر فعالانه علیه سوریه عمل می‌کنید؟ زیرا آن کشور در آغاز بحران سوریه به برخی مسائل دامن می‌زد، امیر آن کشور کوچک که اصلا حدش چنین صحبت‌هایی نبود، گفت، در سوریه به زودی تغییرات مهمی رخ می‌دهد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه به وزیر خارجه یکی از کشورهای منطقه گفتم، چرا در سوریه مسئله ایجاد می‌کنید و به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنید؟، خاطرنشان کرد: آن وزیر خارجه گفت، دو هفته صبر کنید! می‌رویم در مسجد اموی نماز می‌خوانیم. اما آن‌ها نتوانستند به این هدف خود برسند.

لاریجانی گفت: کارهای بسیار زیادی را می‌خواستند انجام دهند، آن‌ها به بیروت هم آمدند و آنجا را گرفتند اما حزب الله آن‌ها را پس زد. آن‌ها قصد ایجاد تلاطم در منطقه را داشتند اما برای تحقق این هدف خود ناتوان بودند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های آمریکا برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایران، عراق و منطقه موثر بوده است یا خیر؟، اظهار داشت: البته این کار را انجام دادند و در اخبار نیز می‌شنوید اما تا اینجا موفق نبوده‌اند.

رئیس مجلس با بیان اینکه برای تحقق توافق هسته‌ای، ۲ سال مذاکره انجام شد که البته با درخواست آمریکایی‌ها مذاکرات آغاز شده بود، گفت: آقای اوباما ۲ بار به رهبر انقلاب اسلامی ایران نامه نوشت و تقاضا کرد تا در مورد مسئله هسته‌ای مذاکره شود و در آنجا قید کرد که آمریکا غنی سازی در ایران را قبول دارد و قصد همکاری داریم.

لاریجانی اظهارداشت: با تقاضای آمریکا مذاکرات هسته‌ای شکل گرفت ولی رئیس جمهور بعدی آمریکا، توافق هسته‌ای را بر هم زد، این شرایط نشان می‌دهد که آمریکا هیچ‌گاه پای توافقات نمی‌ایستد و کشوری لاابالی است. از توافق پاریس نیز که مسئله‌ای جهانی است، خارج شده در حالی که مسئله آب و هوا موضوع کوچکی نیست و با حیات همه انسان‌ها ارتباط دارد اما این توافق را بر هم می‌زنند.

ایران امروز فقط ۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند

وی با بیان اینکه آمریکا تصورات واهی دارد من فکر می‌کنم تحریم نفتی مصاف مهمی است، افزود: آمریکایی‌ها گفتند آبان ماه امسال فروش نفت ایران را به صفر می‌رسانیم اما نتوانستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما در این زمینه آزمون‌های مهمی را پشت سر گذاشته‌ایم، تاکید کرد: در زمان شاه جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر بود که ۶ میلیون بشکه نفت تولید و صادر می‌شد اما اکنون ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که فقط دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم. چطور این کار انجام شده؟

لاریجانی در پاسخ گفت: روی پای خود ایستاده‌ایم و اتکای به نفت را کم کرده‌ایم. یکی از سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم کاهش اتکای کشور به نفت است. میزان فروش نفت ایران کم شده اما نفت را می‌فروشیم، آن‌ها می‌خواستند میزان فروش نفت ایران را صفر کنند اما موفق نشدند.

عدم فروش سلاح به ایران در زمان جنگ منجر به ایجاد قدرت موشکی در کشور شد

وی ادامه داد: در زمان جنگ هیچ یک از کشورهای غربی به ایران سلاح نمی‌دادند، حتی شوروی سابق هم به ایران سلاح نمی‌داد، آیا این شرایط سبب شد که ما نجنگیم؟ اما در کنار جنگ یک کار دیگر را هم انجام دادیم. روی ساخت سلاح کار کردیم، دوران سختی بود اما اگر امروز ایران به قدرتی موشکی تبدیل شده نتیجه آن فعالیت‌ها است. در حوزه‌های دیگر نیز همین خواهد شد.

در شرایط تحریمی راه‌های دیگری برای تنظیم امور اقتصادی داریم

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با بیان اینکه اگر این‌ها بر فروش نفت ایران فشار بیاورند ما راه دیگری برای تنظیم امور اقتصادی داریم و ملت ایران ملت آبدیده‌ای هستند و راه‌های آن را پیدا می‌کنند، گفت: فروش نفت این گونه نیست که آمریکایی‌ها در وزارت خزانه داری تیمی درست کرده‌اند و می‌گویند ما چریک‌های کراواتی هستیم و در کشورهای مختلف مانع از فروش نفت ایران می‌شویم. ایران نفت خود را آن قدری که لازم باشد فروخته و بازهم می‌فروشد.

لاریجانی افزود: در جاهای مختلف اکنون پالایشگاه‌های زیادی داریم و بنزین را خودمان تولید می‌کنیم و از نظر تولید بنزین خودکفا هستیم. زمانی مشکل واردات بنزین داشتیم اما اکنون اینگونه نیست. رسیدن به اقتدار اقتصادی بی‌سخت کوشی ممکن نیست.

اگر آمریکایی‌ها توانمند بودند، این همه دوره‌گردی و کنفرانس‌بازی نداشتند

وی گفت: خیلی مهم نیست که وزیر خارجه دوره‌گرد آمریکا در منطقه می‌چرخد و کنفرانس بازی‌هایی را راه می‌اندازد، این اقدامات نشانه اقتدار آمریکا نیست، اگر آمریکایی‌ها می‌توانستند کاری کنند احتیاجی به این همه دوره‌گردی و کنفرانس‌ بازی نداشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که هدف آن‌ها منطقه است و سایر مسائل تحت‌الشعاع آن است، می گوید: آن‌ها می‌دانند که نمی‌توانند ایران را تغییر دهند، رفتار ایران را نیز نمی‌توانند تغییر دهند آنها به دنبال موضوع دیگر هستند. تئوری معامله بزرگ قرن را راه انداختند، مسئله مهم آنها است تا حدی نیز آن را پیش برده‌اند.

لاریجانی افزود: مساله آمریکایی‌ها این است که موضوع اسرائیل را برای همیشه حل کنند و لازمه تحقق این هدف عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بوده تا پس از آن مساله فلسطین را تا حد غزه محدود کنند و مشکل فلسطینی‌های آواره در کشورهای دیگر را با پرداخت پول به آن کشورها تمام کنند و می‌دانند ایران زیر بار این موضوع نخواهد رفت.

وی تصریح کرد: البته متاسفانه برخی از کشورهای منطقه این کار را انجام داده‌اند و علامت‌های بدی دیده‌اند، این پروژه موفق نخواهد شد زیرا مساله فلسطین به همیت سادگی نیست و موضوعی است که در کانون ذهن جوان‌های منطقه وجود دارد؛ این کشورها خود را بی‌لیاقت می‌کنند اگر در این پروژه همکاری کنند زیرا به نتیجه نمی‌رسد.

کشورهای کوچک منطقه نمی‌توانند اهداف آمریکا در خاورمیانه را محقق سازند

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شنیده‌ام جمعی را درست کرده‌اند به نام مجموعه راهبردی برای منطقه ولی فکر نمی‌کنم بتوانند کاری را انجام دهند زیرا شناخت آن‌ها نسبت به مسائل منطقه ضعیف است، این‌ها فکر می‌کنند با قول‌هایی که برخی کشورهای کوچک منطقه به آن‌ها داده‌اند، کار مهمی از دستشان بر می‌آید، به همین دلیل گفت‌وگوهایی بین آن‌ها انجام می‌شود و تصمیمات خامی اتخاذ می‌شود که در عمل خام بودن تصمیمات آن‌ها مشخص می‌شود.

لاریجانی بیان کرد: آمریکایی‌ها ابتدا باید مشکلات داخلی خود را حل کنند زیرا دعوایی که با کنگره دارند، فضاحتی برای آن‌ها به بار آورده است، آمریکایی‌ها بعد از حل مشکلات داخلی خود، به مسائل کشورهای دیگر ورود کنند.

برگزاری کنفرانس ورشو بیشتر یک عملیات روانی است

وی در خصوص اینکه اخباری که در خصوص کنفرانس لهستان مطرح می‌شود، ادامه داد: من دیدم که آمریکایی‌ها در رسانه‌ها حرف‌هایی زده‌اند اما لهستانی‌ها تکذیب می‌کنند و می‌گویند یک کنفرانس در ورشو برگزار می‌کنند که جهت خاصی ندارد. بعضی از این دعوتنامه‌ها را دیده‌ام و برای بحث در مورد مسائل منطقه اسم بعضی از کشورها را هم ذکر کرده‌اند اما نام ایران در آن نبود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: معاون وزیر خارجه لهستان در ایران گفته است که اینگونه نیست و این نشان می‌دهد وضع کنفرانس چگونه است! بسیاری از کشورها نیز گفته‌اند در سطح پایین شرکت می‌کنند، برخی از کشورها نیز گفته‌اند ما شرکت نمی‌کنیم این شرایط نشان می‌دهد که کنفرانس ورشو پُرمایه نیست. یک کشور اگر برای برگزاری کاری، قدرتمند باشد چه نیازی به برگزاری کنفرانس دارد.

لاریجانی ادامه داد: شرایط برگزاری کنفرانس ورشو نشان می‌دهد که آن‌ها برای تحقق اهداف خود مشکلی دارند و نتوانسته‌اند مسائل منطقه را حل کنند و اقدامی که می‌خواهند انجام دهند، این است که برگزاری کنفرانس ورشو بیشتر یک عملیات روانی است و می‌خواهند هیبتی کاغذی را برای خود ایجاد کنند. این کشورها را جمع کرده اند تا بگویند در منطقه باید تغییراتی را ایجاد کنیم.

جوانان بیدار منطقه با این کنفرانس‌ها تغییر عقیده نمی‌دهند

وی تصریح کرد: از این کنفرانس‌ها زیاد برگزار کرده‌اند آن‌ها باید بپذیرند در پناه تغییراتی که در منطقه به وجود آمده است بیداری در منطقه حاصل شده و جوانان تحصیل کرده‌ای در منطقه هستند و با کنفرانس تغییر عقیده نمی‌دهند و تحولاتی که در کشورهای عربی رخ داده نشانگر یک عمقی است. رسانه‌های گروهی تغییر کرده‌اند و مستمرا مردم در جریان هستند و فضاحت وضع آمریکایی‌ها را هم می بینند. دعواها، حرف‌ها و زبان آن‌ها را می بینند که چگونه با دیگران حرف می‌زنند.

تهدید آمریکا علیه کشورهای عربی جوانان را زجر می‌دهد

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با تاکید براینکه تهدید آمریکا علیه کشورهای عربی جوانان را زجر می‌دهد، گفت: مثلا میلیاردها دلار از یک کشور عربی می‌گیرند و می‌گویند اگر ما پشت شما را خالی کنیم شما ظرف ۲ هفته فرو می‌پاشید.

لاریجانی اضافه کرد: این حرف تحقیر بزرگی است، البته این حرف‌ها نیز دروغ است. آن‌ها بر سر کشورهای عربی می‌زنند و پول می‌گیرند. این شرایط را جوانان حس می‌کنند و می‌فهمند. فکر می‌کنم روی یک عملیات روانی می خواهند بگویند ما یک لشگر هستیم ولی این لشگر از قبل، بهم ریخته است.

وی ادامه داد: از میزبان کنفرانس ورشو که به ایران آمده تا دیگر کشورها با ما صحبت می‌کنند و می‌گویند ما قصدی علیه ایران نداریم، خیلی نباید به این کنفرانس ها اهمیت داد.

اروپایی‌ها فهمیده‌اند این سطح از وابستگی اقتصادی‌شان به آمریکا مضر است

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آمریکا به دنبال تفرقه ایجاد کردن بین کشورهای اروپایی است، گفت: بعد از اینکه آمریکایی‌ها از توافق هسته ای خارج شدند برای اروپایی ها و روسیه سنگین بود که با حضور این کشورهای مهم در توافق هسته‌ای، یک مرتبه آمریکا توافق را برهم زد.

لاریجانی افزود: البته یک مسائلی در این حین روشن شد اینکه فرانسوی‌ها اعلام می‌کنند در حال ایجاد یک ارتش اروپایی هستیم، حرف ساده‌ای نیست و مشخص است که بر روی آن فکر کرده‌اند، مساله سوئیفت که در آمریکا هست برای این‌ها سوال شده است زیرا مشکلات مالی برای اروپایی‌ها ایجاد می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قضیه اینترنت نیز کنفرانسی راجع به اینترنتِ اروپایی برگزار کردند و مباحثی مطرح شد، مسائل جدیدی به وجود آمده است که اگر اروپا بخواهد در آینده نفسی بکشد باید در عرصه بین‌المللی بتواند روی پای خود بایستد، اکنون اروپایی‌ها فهمیده‌اند این سطح از وابستگی اقتصادی برای آن ها خیلی مضر است. چینی‌ها نیز برای خود محاسبات دیگری دارند، یک مطالب جدیدی به وجود آمده است، امکان دارد در جوف آن این مسائل نیز وجود داشته باشد.

ایران با اغلب کشورهای اروپایی رابطه خوبی دارد

لاریجانی بیان کرد: روابط ایران با کشورهای عربی علی‌العموم خوب است، ۲ یا ۳ کشور هستند که در روابط با ایران مساله ایجاد می‌کنند که این‌ها در گذشته نیز گاهی از این رفتارها انجام می‌دادند. ایران اکنون با الجزایر و لبنان روابط خوبی دارد و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز علی اغلب روابط خوبی با ایران دارند و مشکلی نداریم.

سعودی‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر غلطی را رفتند

وی افزود: سعودی‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر غلطی را رفتند و این‌ها یک بار با امارات در افغانستان، طالبان را ایجاد کردند و آمریکا و انگلیس نیز از آن‌ها حمایت می‌کردند. مدتی روابط ایران و عربستان در ظاهر بهبود یافت اما در پشت‌پرده همیشه کارهایی را انجام می‌دادند مدتی نیز ایران با آن‌ها مذاکره کرد اما آن‌ها راه نمی‌آمدند و همیشه مسائلی را ایجاد می کردند. حساسیت‌های بلاوجهی دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی القاعده با سعودی‌ها مشکلی نداریم اما آن‌ها هستند که مساله ایجاد می‌کنند، گفت: در سفری که به عربستان داشتم و با مسئولان امنیتی این کشور راجع به حل و فصل مسائل صحبت می‌کردم خودشان می‌گفتند ما ۲ اشتباه کردیم و پشیمان هستم، یکی اینکه در ایجاد طالبان نقش بسزایی داشتیم، یکی دیگر اینکه در جنگ صدام علیه ایران، ۴۰ میلیارد دلار به صدام کمک کردیم. تصور آن‌ها این بود که با این کار به ایران ضربه می‌زنند.

لاریجانی افزود: ایران پس از پایان جنگ تحمیلی، نمی‌خواست گذشته را ادامه دهد، بعضی از کشورهای کوچک منطقه هم مساله ایجاد کرده بودند ولی ما بنا را بر این گذاشتیم که روابط جدیدی به وجود آید، اکنون مشخص شده که آن‌ها متوجه نیستند که در مسیری غلط پا می‌گذارند. ایران با کشورهای عربی و حتی سعودی مشکلی ندارد اما سعودی‌ها رفتارشان نادرست است.

وی تصریح کرد: مشکلات ایران و عربستان قدری ریشه در گذشته دارد، یک اشتباهی را همیشه مرتکب می‌شوند، آن‌ها نسبت به ایران که کشوری متمدن بوده حساسیت دارند، زمان شاه نیز مقداری از این مسائل وجود داشت ما بعد از انقلاب بساط جدیدی را ایجاد کردیم و به وحدت مسلمین بعنوان یک اصل نگاه کردیم و شرایط ایران تغییر کرد اما آن‌ها هنوز توجهی به این مسائل ندارند، ما دخالتی نداریم و کاری هم به سعودی‌ها نداریم، اما تصورشان این است که اگر در عراق حوادثی رخ می‌دهد، با دخالت ایران بوده در حالی که اینگونه نیست و خلاف می‌گویند.

ملک عبدالله تصور می‌کرد ۵ میلیون پاسدار ایرانی در عراق حضور دارند

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه یک بار با مرحوم ملک عبدالله پادشاه سعودی ملاقات داشتم و در حاشیه ملاقات به من گفت افرادی به من گفته‌اند که ایران ۵ میلیون پاسدار در عراق دارد، گفت: به او گفتم پدر آمرزیده کل پاسدارهای ما ۲۰۰ هزار نفر هستند چطور ممکن است ۵ میلیون پاسدار در عراق داشته باشیم؟ اطلاعات غلط به آن‌ها می‌دهند.

«یک بار با مرحوم ملک عبدالله پادشاه سعودی ملاقات داشتم و در حاشیه ملاقات به من گفت افرادی به من گفته‌اند که ایران ۵ میلیون پاسدار در عراق دارد. به او گفتم پدر آمرزیده کل پاسدارهای ما ۲۰۰ هزار نفر هستند چطور ممکن است ۵ میلیون پاسدار در عراق داشته باشیم؟»

ایران با همسایگان خود رفیق است

لاریجانی خاطرنشان کرد: عراق با ایران جنگید، بسیاری از گروه‌های شیعه و سنی کُرد در زمانی که صدام آن‌ها را سرکوب می‌کرد، با ایران رفیق بودند، این‌ها پیروز شدند با ایران نیز رفیق هستند. حالا سعودی‌ها می‌گویند چرا با ایران رفیق هستید؟ مسیر ما این است که با همسایگان‌مان رفیق باشیم.

فتوای آیت‌الله سیستانی برای مبارزه با داعش شرایط را تغییر داد

وی گفت: زمانی که آن‌ها داعش را حرکت دادند تا عراق را بگیرد، مسئولان عراقی از ایران کمک خواستند ما هم کمک کردیم و نفی نمی‌کنیم این موضوع را، ولی اصل کار خودِ عراق، ارتش این کشور و مخصوصا فتوایی بود که آیت‌الله سیستانی داد و شرایط را عوض کرد، ایران هم به آن‌ها کمک کرد، بله ما نسبت به داعش و گروه های تروریستی حساس هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من فکر می‌کنم موضوع دیگری در ذهن آن‌ها هست و مقداری نیز آمریکا مسائل را تحریف می‌کند، تاکید کرد: موضوعی که اخیرا به وجود آمده به نظر من ذیل طرح معامله بزرگ قرن است و بقیه مسائل شوخی است. آن‌ها می خواهند کاری کنند که هم بتوانند از این‌ها بدوشند و هم اینکه استفاده سیاسی کنند و این‌ها نیز زیربار نرفته اند و مشکل همین است.

حزب الله یک جریان لبنانی است که عقلانی فعالیت می‌کند

لاریجانی با اشاره به اینکه ایران در سوریه، لبنان و عراق نیست که بخواهد کاری کند، گفت: در لبنان حزب‌الله وجود دارد و به عنوان یک جریان لبنانی، عقلانی فعالیت می‌کند و یک جریان رشید سیاسی است که البته قدرت دارد. برای چه قدرتمند است؟ زیرا هنگامی که اسرائیلی‌ها بیروت را اشغال کردند، مقاومت کرد، صهیونیست‌ها باعث شدند حزب‌الله به وجود آید.

وی با بیان اینکه ظلم کردند و لبنانی‌ها برای دفاع از خود، حزب‌الله را به وجود آوردند، اظهارداشت: البته ما نیز به آنها کمک کردیم و نفی نمی‌کنیم. اگر کمکی کنیم نفی نمی‌کنیم ما به حزب‌الله کمک کردیم ولی ایران در لبنان حضور ندارد. خود حزب‌الله یک جریان رشید و قدرتمند است در سوریه نیز شرایط همین طور است.

ایران به سوریه کمک کرد اما پایگاهی در این کشور ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سوریه آقای بشار اسد و جریانی دارد که نسبتاً جریان روپایی است. این‌ها تلاش کردند این جریان را از بین ببرند و سوریه از ما کمک خواست و ایران به آنها کمک کرد اما ایران پایگاهی در آنجا ندارد که می‌گویند ما پایگاه ایران را مورد اصابت قرار دادیم.

لاریجانی تاکید می کند: به نظر من خوشحال هستند از چیزی که وجود ندارد. ما نیاز نداریم در کشورهای دیگر حضور داشته باشیم ممکن است از ما کمک بخواهند و ما نیز کمک می‌کنیم.

وی با بیان این مطلب که ایران به دنبال پایگاه درست کردن در سایر کشورها نیست، گفت: اگرچه ایران به فلسطین، حماس یا جهاد اسلامی کمک می‌کند اما پایگاه نمی زنیم، خود فلسطینی‌ها دفاع می‌کنند زیرا اسرائیل ظلم می‌کند و فلسطینی‌ها نیز دفاع می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است از ما کمک بخواهند و ما نیز کمک می‌کنیم و کمک خود را نفی نمی‌کنیم، اما به نظر من اسرائیلی‌ها به دنبال چیز دیگری هستند که به همان معامله بزرگ قرن مربوط است.

لاریجانی تصریح کرد: اسرائیلی‌ها ترسو هستند و به دنبال ایجاد یک اقتدار برای خود در منطقه هستند و می‌گویند یک جایی را مورد اصابت قرار دادیم. کجا را زدند؟ آنها یک منطقه مسکونی را در سوریه مورد حمله قرار می‌دهند و می‌گویند ایران را زدیم.

وی خطاب اسرائیلی‌ها، گفت: اگر جرأت دارید، ایران را بزنید، به نظرم اسرائیلی‌ها به دنبال ساختن یک پرستیژ کاذب برای خود هستند. البته برای خود نیز دردسر ایجاد می‌کنند اما آمریکایی‌ها می‌خواهند اسرائیل را در منطقه قدرتمند کنند تا سلطه پوشالی پیدا کنند اما حرف‌هایی که اسرائیلی‌ها می زنند خلاف است.

آمریکایی‌ها جرات ندارند از پایگاه‌های نظامی خود در عراق خارج شوند

رئیس قوه مقننه افزود: سوریه زمانی از ایران کمک خواست و کمک‌شان کردیم، ایران به دنبال پایگان زدن و سلطه‌گری نیست، در عراق نیز همین طور است. سالهاست که به عراق در زمینه مبارزه با داعش کمک کرده‌ایم، بروید تحقیق کنید آیا پایگاهی در این کشور داریم! آمریکایی‌ها در عراق پایگاه می‌زنند ولی جرأت ندارند از پایگاه خود خارج شوند، ما بین مردم هستیم و با آنها زندگی می‌کنیم و کار مستشاری خو را نیز صراحتا اعلام می‌کنیم.

لاریجانی در خصوص خروج ایران از سوریه نیز اظهار داشت: بستگی به وضعیت میدانی سوریه دارد. سوریه از نظر میدانی وضعیتش پیشرفت داشته است، در مناطقی مانند ادلب تروریست‌ها حضور دارند. بستگی دارد که آن‌ها چه کاری را می‌خواهند انجام دهند.

آمریکایی‌ها یک روز می‌گویند از سوریه خارج می‌شویم و بعد پشیمان می‌شوند

وی تاکیدکرد: آمریکایی‌ها یک روز می‌گویند از سوریه خارج می‌شویم و بعد پشیمان می‌شوند و وضع مستقری از نظر تصمیم‌گیری ندارند بعد هم دنبال ماجراجویی‌های جدید هستند؛ مثلا می‌گویند با داعش مبارزه می‌کنند ولی در پشت صحنه به داعش کمک می‌کنند گاهی بین گروه‌های مختلف سوری اختلاف ایجاد می‌کنند. به هر حال مشکلات سوریه به شدت گذشته نیست و ایران هنوز به این کشور کمک می‌کند.

مذاکرات آستانه در مورد سوریه از نظر سیاسی پیشرفت داشته است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحران سوریه به انتهای خط نزدیک می‌شود و اکنون مذاکرات آستانه از نظر سیاسی پیشرفت داشته است، گفت: روی بعضی از مسائل پیچیدگی‌هایی وجود دارد و حتما راه‌حل وجود دارد، از ابتدا نیز گفتیم که راه‌حل مشکل سوریه سیاسی است اما یک عده تصورشان این بود که با اقدامات نظامی می‌توانند به نتیجه برسند. همین کشورهای عربی که روزی پول و امکانات برای جنگیدن علیه سوریه به دشمنان دمشق می‌دادند، امروز سرشان را به زیرانداخته‌اند و در سوریه سفارت خود را بازگشایی می‌کنند.

ایران علاقه‌ای به حضور نظامی در سایر کشورها ندارد

لاریجانی ادامه داد: مسیر سوریه از حالت نظامی در حال تبدیل شدن به مسائل سیاسی است تا وقتی که دولت سوریه نیاز داشته باشد، کمک می‌کنیم و اگر نیاز نداشته باشد لازم به کمک کردن نیست، ایران علاقه‌ای ندارد تا در کشورهای دیگر نیروی نظامی داشته باشد، پیشرفت خوبی ایجاد شده است.

وی می گوید: در یک مقطع زمانی با برخی از این کشورها اختلاف نظر داشتیم ولی اکنون مذاکراتی با روسیه و ترکیه داریم، درحوزه میدانی و سیاسی نیز شرایط رو به جلو است، همه مسائل حل نشده ولی رو به جلو است. در حوزه میدانی تفاهمات‌مان خوب است و خوب پیش می‌رود، از نظر سیاسی نیز همین طور است و گفت‌وگوهای ما خیلی سازنده است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور با اشاره به اینکه حرکت مذاکرات آستانه رو به جلو است و قدرت حل مسائل را تا حدی دارد، تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر یک مقدار مسائل جدی‌تر حل می‌شد، خیلی سریعتر مسائلی که اکنون در ادلب وجود دارد، تمام می‌شد.

لاریجانی ادامه داد: یک سوء تفاهماتی ترکیه‌ای‌ها نسبت به برخی تحرکات کُردها در آنجا دارند و همین امر باعث شده تا در آنجا با نگرانی‌های دیگری مسائل را پیگیری کنند که خیلی زمان بر است اما در اینکه باید تروریست‌ها را سرکوب کرد، تا حد زیادی توافق هست و نمی‌گویم فوری ولی اگر برخی سوء تفاهمات نبودف خیلی سریعتر حل می‌شد ولی باید جلو برویم و حرکت مذاکرات آستانه مثبت است.

روابط ایران و روسیه راهبردی است

وی افزود: در روابط ما و روسیه سطح روابط از روابط تاکتیکی بیشتر است و روابط راهبردی با روس‌ها داریم و روس‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در منطقه با ایران به اهداف استراتژیک خود برسند و برای ایران این شرایط وجود دارد. بنابراین روابط ایران و روسیه در سطح راهبردی است. با ترکیه نیز در حال جلو رفتن به این سمت هستیم. فقط مساله تاکتیکی سوریه نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ترکیه کشوری مهم در منطقه است که با توجه به مسلمان‌ بودن و همسایگی اشتراکاتی با یکدیگر داریم، اذعان داشت: تحولاتی که در ۲۰ سال اخیر در ترکیه رخ داده از تحولات مهم است، اصولا ایران با کشورهای اسلامی بنای ایجاد روابط سطح بالا را دارد. ترکیه‌ همسایه‌ای است که ساختاری دیپلماتیک دارد.

لاریجانی افزود: یکی از کشورهای مهم منطقه که ساختار و دموکراتیکی دارد ترکیه است به همین دلیل ترکیه مورد علاقه ایران است. هم آنها و هم ما علاقمند به برقراری روابط سطح بالا هستیم. سطح روابط تجاری ایران و ترکیه بسیار بالا است شاید شریک دوم ما بعد از چین، ترکیه باشد به همین دلیل سطح روابط ایران و ترکیه رو به پیش است و به سمت روابط راهبردی می‌رویم.

وی با بیان اینکه یکی از کشورهای مهم منطقه که ساختار و دموکراتیکی دارد ترکیه است و به همین دلیل، ترکیه مورد علاقه ایران است، خاطرنشان کرد: هم آنها و هم ما علاقمند به برقراری روابط سطح بالا هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سطح روابط تجاری ایران و ترکیه بسیار بالا است، شاید شریک دوم ما بعد از چین، ترکیه باشد به همین دلیل سطح روابط ایران و ترکیه رو به پیش است و به سمت روابط راهبردی می‌رویم

پاسخ لاریجانی به احتمال عملی شدن تهدیدهای نظامی آمریکا

لاریجانی در خصوص اینکه آیا امکان عملی شدن تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران وجود دارد؟ بیان کرد: آمریکایی‌ها بی‌عقلی می‌کنند ولی مختصر عقلی دارند که رویِ مین پا نگذارند تا ویلچری نشوند. بعید می‌دانم چنین تصوراتی در ذهن آنها باشد. ایران حریف سختی برای آن‌ها است و آمریکایی‌ها با یک حریف سخت درگیر نمی‌شوند زیرا ما آن‌ها را رها نمی‌کنیم.

اروپایی‌ها در زمینه برجام وزن خوبی از خود نشان ندادند

وی با بیان اینکه فکر می‌کنم اروپایی‌ها وزن خوبی از خود نشان ندادند و این آسیبی است که اروپایی‌ها دارند، افزود: اروپایی‌ها در روزهای اولی که ترامپ تازه از برجام خارج شده بود، طی تماس‌هایی که با ایران داشتند تأکید کردند که ظرف چند هفته مسائل را حل می‌کنند، اما ظاهراً توان این کار را ندارند و در حل این مسئله بیشتر از آن که به ایران ضربه بزنند به حیثیت خود ضربه زده‌اند؛ اروپایی‌ها بارها بیانیه خواندند که چه اقداماتی را انجام می‌دهند اما نتوانستند و فکر می‌کنم مسئله مهمی به وجود آمده که اتحادیه اروپا چیست؟ و چه خاصیتی دارد؟ این‌هایی که این مقدار حرف می زنند آیا می‌توانند یک گام بردارند؟

رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال «اکنون این سوال پیش آمده که پس آن بیانیه‌ها و توافقاتی که اروپایی‌ها داشتند، چه خاصیتی داشت؟»، تاکید کرد: بیش از اینکه به ایران لطمه وارد شود، حیثیت اروپایی‌ها ضایع شده است. ما راه‌های مختلفی را در پیش داریم و روی آن فکر کرده‌ایم ولی سطح مسئله بالاتر از همکاری اروپا با ایران است زیرا برای اروپایی‌ها مشکلاتی به وجود آمده است.

لاریجانی اضافه کرد: در بیرون این سوالی پیش آمده است که اتحادیه‌ای با بیش از ۲۰ کشور چه خاصیتی دارد؟ چندین بار نیز حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند.

ایران در زمینه برجام گرفتار بن‌بست استراتژیک نشده است

وی گفت: مهم این است که ایران برای پیشروی خود راه‌های مختلفی پیش روی خود دارد و بر حسب شرایط سناریوهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. ایران بین دو مسیر نمانده است؛ هدف‌هایی داریم و بر اساس اهداف خود تصمیم می‌گیریم بعضی از اقداماتی که انجام می‌دهیم را رسانه‌ای نمی‌کنیم و لزومی ندارد که همه جواب‌های خود را در یک حوزه بدهیم و گاهی در جاهای دیگری جواب می‌دهیم و نمی‌خواهم این مسئله را باز کنم ولی روی آن فکر کرده‌ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در زمینه‌ هسته‌ای بر اساس اهداف خود تصمیم می‌گیریم، افزود: بعضی از اقداماتی که انجام می‌دهیم را رسانه‌ای نمی‌کنیم و لزومی ندارد که همه جواب‌های خود را در یک حوزه بدهیم و گاهی در جاهای دیگری جواب می‌دهیم. در حال حاضر نیز کارهایی را کرده‌ایم که خودشان درک می‌کنند

لاریجانی گفت: بر فرض اینکه اروپایی‌ها با ایران همکاری کنند، یک سناریو را پیش می‌بریم و در صورتی که همکاری نکنند، سناریوهای دیگری را داریم که به موقع پاسخ آن‌ها را می‌دهیم. در حال حاضر نیز کارهایی را کرده‌ایم که خودشان درک می‌کنند.