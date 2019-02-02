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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران کشور را بیمه کرده است

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران کشور را بیمه کرده است

مشهد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: امروز آنچه کشور را بیمه کرده دستاوردهای انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ گلبانگ انقلاب که در دبیرستان فرزانگان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز افتخار ما این است که شعار هایی که ابتدای انقلاب گفته می شد، همگی و در همه ابعاد محقق شده ودستاوردهای بی نظیری در ابعاد مختلف به دست آمده که کشور را بیمه کرده است.

وی افزود: تمام نعمت هایی که به واسطه انقلاب اسلامی در این ۴۰ سال به وجود آمده است نیاز به شکرگزاری دارد و شکرگزاری آن به واسطه کار و تلاش و تهذیب اتفاق می افتد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه فجر امسال، فجر فاطمی است، تصریح کرد : دانش آموزان باید به سه وظیفه اصلی یعنی نماز اول وقت، احسان و احترام به پدر و مادر و احترام به استاد و معلم توجه ویژه داشته باشند چراکه همه این مسائل زمینه تحصیل، تذهیب، رشد و تعالی کشور و حفظ ارزش و دستاورهای انقلاب است.

کد مطلب 4530808

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