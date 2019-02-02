به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان عسلویه صبح شنبه در آئین افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های شهرستان عسلویه اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌ها در این شهرستان اقدامات خوبی صورت گرفته و پروژه‌های متعددی اجرا شده است.

عبدالنبی یوسفی به روند توسعه زیرساخت‌ها در عسلویه اشاره کرد و ادامه داد: در هفته دولت امسال ۹۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان در سطح شهرستان عسلویه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال نیز ۴۱ پروژه عمرانی با اعتبار ۷۱ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صبح شنبه به منظور افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های دهه فجر در استان بوشهر وارد عسلویه شده است.