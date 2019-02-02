دمای هوای آذربایجان غربی ۶ درجه سردتر می شود/آغاز بارشها از امروز

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی شاهد عبور موج زودگذری از روز شنبه در استان هستیم افزود: این موج سبب بارش برف و ورزش باد در اغلب نقاط استان خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا لغزندگی جاده ها، کاهش دید به دلیل کولاک و اختلال در تردد جاده های مواصلاتی و برف گیر استان پیش بینی می شود که مسافران و افرادی که از جاده های استان تردد می کنند ضروری است نکات ایمنی را رعایت کنند.

صابری با بیان اینکه از روز یکشنبه شاهد افت محسوس دما درسطح استان خواهیم بود اضافه کرد: بر این اساس با ریزش هوای سرد از فردا دمای هوا بین چهار تا شش درجه سلسیوس سردتر می شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به ورود سامانه بارشی از امروز به استان افزود: در حال حاضر بارش ها از نیمه شمالی استان آغاز شده و تا اواخر وفت امروز در اغلب نقاط استان ادامه خواهد داشت.