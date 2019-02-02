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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

امام جمعه بافت:

تشریح دستاوردهای انقلاب توطئه های دشمنان را خنثی می کند

تشریح دستاوردهای انقلاب توطئه های دشمنان را خنثی می کند

بافت - امام جمعه بافت با اشاره به تلاش های دشمنان برای ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: بیان دستاوردهای ۴۰ ساله نظام این خدعه دشمنان را نقش بر آب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مهدی زاده صبح شنبه در آیین نواختن زنگ انقلاب در مدرسه الزهرا (س) اظهار داشت: امام خمینی (ره) با سه مولفه معنویت، عقلانیت و عدالت رژیم ستم شاهی مستبد که نوکر بیگانه بود را برچید.

وی با اشاره به اینکه امروز وظیفه ماست که وقایع آن دوران را برای نسل چهارم تبیین کنیم، گفت: دستاورد های انقلاب اسلامی در همه عرصه ها باید تشریح شود تا دشمن ذهن ها را مخدوش و منحرف نکند که انقلاب اسلامی کاری انجام نداده است.

مهدی زاده ادامه داد: در زمان پهلوی در ایران در زمینه علم و سواد عقب بود و این امکان فقط برای عده ای خواص بود؛ اما امروزه ۹۵ درصد مردم باسواد هستند.

امام جمعه بافت بیان کرد: بانوان در دوره پهلوی به عنوان ابزار و کالای دستاویز مردان قرار داده می شدند و مکان های فحشا گویای این حرف است.

وی عنوان کرد: بزرگترین دستاورد انقلاب نقش مردم در تعیین سرنوشت خود است و این در حالیست که در زمان پهلوی شورای ملی بود که آن هم تشریفاتی بود.

مهدی زاده عنوان کرد: امروز در زمینه رشد علمی در جهان امروز اول هستیم و در زمینه انرژی هسته ای جزو ۱۰ کشور دنیا هستیم و امروزه به خاطر پیشرفت هایی که در حوزه دفاعی داشته ایم دشمن جرات نزدیک شدن به ما را ندارد.

وی گفت : این دستاوردها به برکت ولایت و رهبری، حضور مردم و استقلال و استقامت و پایبندی مباحث انقلاب اسلامی به دست آمده است.

کد مطلب 4530814

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