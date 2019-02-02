«عباس زائری» الگویی از توانستن بود/تندیس زائری در میناب نصب شود

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به خانواده و همه مردم شهرستان میناب گفت: این معلول و نخبه علمی که در زمینه های محیط زیستی و برنامه های فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشت ، الگوی «مقاومت»، «ایستادگی» و «توانستن» در شهرستان میناب و حتی هرمزگان بود.

هاشمی تختی بیان داشت:«عباس زایری» که با داشتن چهره معلولیت و اینکه از همه نعمات الهی بهره مند نبود، نشان داد که یک فرد با همه محدویتهای جسمی که دارد، می تواند الگویی برای دیگران باشد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:پیشنهاد می کنم از این چهره که الگوی« توانستن» در هرمزگان وشهرستان میناب بود به نیکی یاد شود و برای وی تندیسی طراحی کنند و در مقابل دیدگان همه در میادین به تصویر بکشانند.

هاشمی تختی گفت: این مرحوم یک انسان فاخر علمی وتوانمند بود و با روحیه دینی و انقلابی و شئونات اخلاقی مناسب که داشت ،نشان داد که ما می توانیم در مقابل سختی ها وناملایمات وحتی دشمنان واستکبار ایستادگی داشته باشیم