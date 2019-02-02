نقش آفرینی مردم بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد صبح شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با اظهار اینکه انقلاب اسلامی گذشته پرفرازو نشیب سختی را پشت سر گذاشته است افزود: عملکرد ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در ابعاد آموزشی، صنعتی، اجتماعی، عمرانی و خدماتی به مردم قابل دفاع است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی آینده امیدوارکننده ای دارد یادآور شد: این آینده با اتکای به مردم محقق می شود و بهترین دستاورد مردم، آبرو و اعتبار و نقش مردم در تصمیم گیری ها است.

یوسف نژاد نقش آفرینی مردم را در انقلاب بهترین دستاورد برشمرد و گفت: امیدواریم با اتحاد بین مردم و مسئولان آینده خوبی برای انقلاب اسلامی رقم خورد.

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی با ۴۰ غرفه در حسینیه عاشقان ساری برپا شد، علاوه بر این یک نمایشگاه بزرگ سیار در بوستان ولایت و یک نمایشگاه ثابت در مجتمع اداره کل ارشاد اسلامی مازندران برپا شد.