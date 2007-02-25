  1. هنر
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲

بعد از تفاهم استانداری و کتابخانه ملی ؛

کتابخانه ملی در مشهد دفتر نمایندگی دایر می کند

مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تفاهمنامه ای بین استانداری خراسان رضوی و کتابخانه ملی در هشتم اسفندماه امضاء خواهد شد و پس از آن نمایندگی کتابخانه ملی در مشهد شروع به فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امین ا... شمقدری در حاشیه بازدید از مدیریت کتابخانه های عمومی استان و کتابخانه عمومی شهید باهنر در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مطلب فوق تاکید کرد: باید امکان در دسترس قرار گرفتن کتاب برای 103 کتابخانه عمومی استان فراهم شود.

وی در خصوص مکانیزه سازی کتابخانه های عمومی اضافه کرد : در این خصوص فعالیت های بسیار خوب و چشمگیری انجام شده است اما کتابخانه های خراسان رضوی به امکانات و اعتبارات بیشتری احتیاج دارد.

وی در خصوص پروژه کتابخانه مرکزی عمومی مشهد نیز گفت: با تاکید معاونان استاندار و کمک های دولت این پروژه فعال شده است.

کد مطلب 453083

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها