به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی صبح شنبه در مراسم نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نواختن زنگ انقلاب که در هنرستان دخترانه فاطمه الزهرا (س) کرج با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با حضور پرشکوه مردم به پیروزی رسید و به الگوی برای مردم آزاده جهان تبدیل شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مردم پای آرمان‌های نظام ایستاده‌اند، گفت: مسئولان به تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر پیشرفت کشور حرکت می‌کنند.

استاندار البرز چهل‌سالگی انقلاب را یادآور رشادت‌های مردم دانست و گفت: دشمنان نظام از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به انقلاب و نظام فروگذار نیستند. آن‌ها تلاش می‌کنند در استقلال و آبادانی کشور اختلال ایجاد کنند.

شهبازی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه چهل‌سالگی انقلاب را بالنده‌تر از همیشه جشن می‌گیریم، گفت: آبادانی روستاها و خدمت به مردم ازجمله افتخارات جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب است.

وی به رشد علمی کشور پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: مسئولان در کنار مردم برای رشد و توسعه کشور تلاش می‌کنند و متحدتر از گذشته برای آبادانی ایران عزیز تلاش می‌کنند.

استاندار البرز در ادامه با تأکید بر اینکه استان البرز در سایه امنیتی که در کشور وجود دارد به سمت توسعه پایدار حرکت می‌کند، گفت: در چهل‌سالگی انقلاب در استان البرز شاهد افتتاح ۴۹۰ پروژه بااعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال خواهیم بود.

شهبازی بابیان اینکه سه هزار و ۹۵۵ شغل ایجاد خواهد شد، گفت: ظرفیت‌های فراوانی در البرز وجود دارد، چالش خاصی سر راه ما نیست زیرا این استان دارای سرمایه اجتماعی ارزشمند و فرصت‌های اقتصادی و طبیعی بزرگی است.

وی مهم‌ترین وظیفه همگان در چهل‌سالگی انقلاب را حضور یکپارچه و منسجم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن‌ماه دانست و گفت: همه باید برای رشد و توسعه کشور تلاش کنیم.