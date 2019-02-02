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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد:

اعطای تسهیلات برای جذب پژوهشگر در دوره پسادکتری

اعطای تسهیلات برای جذب پژوهشگر در دوره پسادکتری

بنیاد ملی نخبگان اطلاعیه ای برای پذیرش پژوهشگر دوره پسادکتری در قالب جایزه شهید دکتر چمران صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» و با هدف ارتقای توانایی‌های پژوهشی، فناورانه و آموزشی دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، تسهیلاتی به دانش آموختگان برترِ دانشگاهی دوره پسادکتری در قالب «جایزه شهید دکتر چمران» اعطا می‌کند.

مشمولان این جایزه در صورت تمایل می‌توانند با انتخاب استاد میزبان خود از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و انتخاب موضوع پژوهش خود از موضوعات زیر، در صورت تأیید بنیاد، دوره پسادکتری خود را بگذرانند.

رشته های مورد نیاز در جدول ذیل آمده است.

کد مطلب 4530849

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