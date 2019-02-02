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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

موگرینی از برگزاری کنفرانسی بین‌المللی درباره سوریه خبر داد

موگرینی از برگزاری کنفرانسی بین‌المللی درباره سوریه خبر داد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: این اتحادیه اواسط فوریه در بروکسل کنفرانسی درباره سوریه برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای خارجه این اتحادیه اعلام کرد: شورای وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اواسط فوریه یعنی در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ مارس (۲۱ تا ۲۳ اسفند) مساله سوریه را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: ما با «گیر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه درباره چگونگی استفاده از این کنفرانس در زمینه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از تحولات سیاسی در سوریه و نیز نقش سازمان ملل در این راستا رایزنی کردیم.

موگرینی به این واقعیت اعتراف کرد که شرکت‌کنندگان در نشست وزرای خارجه، مساله سوریه را مطرح نکردند.

کد مطلب 4530859

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