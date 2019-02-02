به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای خارجه این اتحادیه اعلام کرد: شورای وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اواسط فوریه یعنی در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ مارس (۲۱ تا ۲۳ اسفند) مساله سوریه را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: ما با «گیر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه درباره چگونگی استفاده از این کنفرانس در زمینه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از تحولات سیاسی در سوریه و نیز نقش سازمان ملل در این راستا رایزنی کردیم.

موگرینی به این واقعیت اعتراف کرد که شرکت‌کنندگان در نشست وزرای خارجه، مساله سوریه را مطرح نکردند.