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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۲

/ محصولاتی جدید در دنیای فناوری های نوین /

ساخت مغناطیس سنج ویژه و نانو باتری با قابلیت ذخیره الکتریسیته

ساخت مغناطیس سنج ویژه و نانو باتری با قابلیت ذخیره الکتریسیته

یک شرکت متخصص در ارایه فناوری های نوین در آمریکا از طراحی و ساخت دو محصول جدید در عرصه نانو و دستگاه های مغناطیس سنج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت mPhase Technologies  که در نیوجرسی آمریکا فعال است، اخیرا نانوباتری های هوشمندی را ساخته است که از قابلیت ارزشمندی همچون ذخیرسازی انرژی الکتریکی تا چندین دهه برخوردار است.

این شرکت اخیرا نیز دستاورد دیگری در دنیای فناوری های نوین داشته است که طی آن مغناطیس سنج فوق العاده حساسی را برای کاربردهای گوناگون ساخته است.

بر اساس گزارش گیز مگ، مزیت اصلی این مغناطیس سنج، اندازه، ضریب بالای حساسیت و هزینه پایین آن است که بدین ترتیب امکان طراحی و ساخت نسل بعدی تجهیزات و حسگرهای امنیتی مورد نیاز ارتش فراهم خواهد شد.

پیش بینی شده است که در آینده فروش تجاری چنین محصولاتی قابل ملاحظه باشد.

کد مطلب 453086

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