اجرای ویژه برنامه چلچراغ فرهنگ و هنر قزوین در ایام الله فجر

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این برنامه اهالی فرهنگ و هنر در محفلی ادبی به بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: ویژه برنامه چلچراغ فرهنگ و هنر قزوین ۱۵ بهمن ماه سالجاری ساعت ۱۸ در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) برگزار می شود.

این مسئول «تجلیل از چهره های فرهنگ و هنر انقلابی در قزوین»، «اجرای نمایش رادیویی با موضوع مروری بر خاطرات انقلاب اسلامی»، «شعرخوانی توسط شاعرانی انقلابی»، «پخش فیلم و کلیپ چهل سال پیش و امروز قزوین» را از جمله عناوین برنامه چلچراغ فرهنگ و هنر قزوین برشمرد.

درافشانی افزود: «اجرای کارگاه هنری به شکل زنده» در رشته های نقاشی، خوشنویسی، طراحی پوستر، مجسمه سازی و کاریکاتور با موضوعات انقلاب اسلامی، شکوه انقلاب، مدافعان حرم، دفاع مقدس، آرمان های انقلاب اسلامی، «اجرای پانتومیم با موضوع انقلاب اسلامی» و ... از دیگر برنامه های «چلچراغ فرهنگ و هنر قزوین» است.