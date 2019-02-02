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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان :

آمریکا دیگر قدرت مطلق نیست

آمریکا دیگر قدرت مطلق نیست

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:روشی که ایران پیش‌گرفته، موجب بیداری ملی و اسلامی در کشورهای اسلامی‌ شده و امروز دیگر آمریکا قدرت مطلق نیست.

 به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی صبح شنبه در آئین نواختن زنگ انقلاب در شهر زنجان، گفت: ملتی  سرپا و قدرتمند است که هویت‌های تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کند و باید این هویت تقویت شود. 

وی بابیان اینکه این انقلاب به‌آسانی به‌دست نیامده است، اظهار کرد: باید اقدامات دولت و نظام در جامعه به خوبی تبیین شود. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: قیام امام  راحل که ازسال ۴۲ آغاز شد و در ۵۷ به پیروزی رسید تنها به پشتوانه مردم بود و هیچ حامی خارجی  بلوک غرب و شرق  نداشت و در این میان مردم هم پشت رهبری حرکت کردند. 

خاتمی بابیان اینکه ایران اسلامی در مقابل انواع دسیسه‌ها و تحریم ها و تهدیدها، به موفقیت‌های بزرگی رسیده است، ابراز کرد: وظیفه دانش آموزان ایرانی این است که  در سنگر علم و دانش  تلاش کنند. 

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس  جوانان این مرزوبوم  مردانه ایستادگی کردند و امروز هم باید توان علمی خورا بالا برده تا در سایه علم به قله‌های پیشرفت برسیم. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: قبل از انقلاب ۲هزار بشکه نفت با ۳۲ میلیون جمعیت صادر می‌شد و در زمان حاضر ۲ میلیون بشکه نفت با ۸۵ میلیون نفر جمعیت صادرات داریم. 

خاتمی افزود: روشی که ایران پیش‌گرفته، موجب بیداری ملی و اسلامی در کشورهای اسلامی‌ شده و امروز دیگر آمریکا قدرت مطلق نیست و آینده ایران اسلامی برای فرزندان ما و آینده ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز ایران اسلامی جوانان نخبه در همه حوزه‌ها دارد و این برای ما مایه افتخار است و باید قدر این جوانان را بدانیم. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه کشورمان امروز در همه حوزه‌ها اقتدار دارد، ابراز کرد: ایران امروز وابسته هیچ کشوری نیست و در همه حوزه‌ها سرآمد است. 

کد مطلب 4530877

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