آمریکا دیگر قدرت مطلق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی صبح شنبه در آئین نواختن زنگ انقلاب در شهر زنجان، گفت: ملتی سرپا و قدرتمند است که هویت‌های تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کند و باید این هویت تقویت شود.

وی بابیان اینکه این انقلاب به‌آسانی به‌دست نیامده است، اظهار کرد: باید اقدامات دولت و نظام در جامعه به خوبی تبیین شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: قیام امام راحل که ازسال ۴۲ آغاز شد و در ۵۷ به پیروزی رسید تنها به پشتوانه مردم بود و هیچ حامی خارجی بلوک غرب و شرق نداشت و در این میان مردم هم پشت رهبری حرکت کردند.

خاتمی بابیان اینکه ایران اسلامی در مقابل انواع دسیسه‌ها و تحریم ها و تهدیدها، به موفقیت‌های بزرگی رسیده است، ابراز کرد: وظیفه دانش آموزان ایرانی این است که در سنگر علم و دانش تلاش کنند.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس جوانان این مرزوبوم مردانه ایستادگی کردند و امروز هم باید توان علمی خورا بالا برده تا در سایه علم به قله‌های پیشرفت برسیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: قبل از انقلاب ۲هزار بشکه نفت با ۳۲ میلیون جمعیت صادر می‌شد و در زمان حاضر ۲ میلیون بشکه نفت با ۸۵ میلیون نفر جمعیت صادرات داریم.

خاتمی افزود: روشی که ایران پیش‌گرفته، موجب بیداری ملی و اسلامی در کشورهای اسلامی‌ شده و امروز دیگر آمریکا قدرت مطلق نیست و آینده ایران اسلامی برای فرزندان ما و آینده ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز ایران اسلامی جوانان نخبه در همه حوزه‌ها دارد و این برای ما مایه افتخار است و باید قدر این جوانان را بدانیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه کشورمان امروز در همه حوزه‌ها اقتدار دارد، ابراز کرد: ایران امروز وابسته هیچ کشوری نیست و در همه حوزه‌ها سرآمد است.