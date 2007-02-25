به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی وزیر راه با بیان این که از هواپیمایی هما انتظار می رود که نیازهای کشور را برآورده و پوشش دهد و مسیرهای جدیدی را تعریف نماید، افزود: هواپیمایی هما باید تغییراتی را در نمایندگی ها، آژانس ها ایجاد کند، زیرا نیازی به وجود این آژانس ها نیست و لازم است این گونه فعالیت ها به بخش غیر دولتی واگذار شود.

وزیر راه و ترابری با تاکید بر این که هواپیمایی هما باید خود را با اصل 44 قانون اساسی تطبیق دهد، گفت: در حال حاضر 50 درصد ظرفیت هواپیمایی کشور در اختیار هما و 50 درصد بقیه در دست چهار شرکت دیگر است.

وی ادامه داد: پس از واگذاری برخی فعالیت های هما به بخش خصوصی، در عین این که نباید حقوق کارکنان این هواپیمایی ضایع شود، باید سیستم خرید خدمت را برای کارکنان آن پیاده سازی کرد.

رحمتی تاکید کرد: فروش اینترنتی بلیت هواپیما در سایر ایرلاین ها نیز باید راه اندازی شود.

وزیر راه و ترابری گفت: تشکیلات هما باید بهینه شده و قسمت های مختلف فعالیت های آن به بخش خصوصی واگذار شود.

محمد رحمتی با بیان این که وظیفه یک شرکت هواپیمایی صرفا پرداختن به کار عملیات پرواز وهواپیمایی است، افزود: با ایجاد شرکت های حاشیه ای و جنبی و خدمات رسانی آنها این هواپیمایی می تواند فعالیت نماید به علاوه با ساماندهی نیروهای انسانی آن نیز می توان راندمان کار را بالابرد.

وی با اشاره به قانون برنامه چهارم و واگذاری 49 درصد از فعالیت های هواپیمایی هما، اظهارداشت: باید بر روی این موضوع که آیا فردی حاضر به خرید 49 درصد سهام این شرکت است، بحث شود، زیرا مدیریت این شرکت دولتی باقی خواهد ماند.

وزیر راه وترابری با تاکید بر این که سعی ما اداره کردن هما به صورت یک شرکت دولتی مادر و واگذاری و تقویت سهم بخش خصوصی در این بازار است، اظهارداشت: در حال حاضر در کنار هما چند شرکت هواپیمایی فعال وجود دارد که در یک رقابت و با تناسب بین بخش خصوصی و دولتی فعالیت های خود را انجام می دهند.

وی با بیان این که چنین مهندسی مدیریت باید در بخش هوایی کشور برای افزایش رقابت انجام شود، افزود: الگو و واگذاری بخش ها به بخش خصوصی و تخصصی شدن امور جهانی بوده و درسایر کشورها نیز انجام شده است، و این همان کاری است که در لوفتانزا در آلمان و ایر فرانس در فرانسه انجام شده و هما نیز این کار را باید انجام دهد، به نحوی که خصوصی ها تقویت شود و در این جهت برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.