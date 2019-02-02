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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

در دومین روز دهه فجر

تصفیه خانه آب شرب دودهک دلیجان به بهره برداری رسید

تصفیه خانه آب شرب دودهک دلیجان به بهره برداری رسید

دلیجان- همزمان با دومین روز از دهه فجر، تصفیه خانه آب شرب دودهک دلیجان با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تصفیه خانه آب آشامیدنی روستای دودهک از توابع شهرستان دلیجان صبح روز شنبه با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

براساس این گزارش، این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه آب ۱۰ لیتر بر ثانیه، یک هزار بهره‌ بردار را در شهرستان دلیجان تحت پوشش قرار می دهد.

برای اجرای پروژه تصفیه خانه آب آشامیدنی دودهک دلیجان ۳.۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح آبرسانی از سد کوچری هزینه شده است.

گفتنی است، امروز ۸۰ پروژه عمرانی، اقتصادی و... شهرستان دلیجان شامل طرح های آبخیزداری و... با حضور استاندار و مسئولان به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 4530907

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